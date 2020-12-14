伊朗向地区各国出口18.5万吨国产的洗涤剂

伊朗国家通讯社（IRNA）：伊朗贸易促进组织的内达阿塔伊（Neda Atai）补充说，在新冠状病毒流行期间，确保保健产品的国际市场和该地区各国在卫生产品领域的出口目的地对这些产品的出口发展具有决定性作用。

他接着说，在此期间，对伊拉克、阿富汗、巴基斯坦、土库曼斯坦、阿塞拜疆、中国、乌兹别克斯坦、土耳其、哈萨克斯坦和印度的出口占到出口总额的近97%。

他说，鉴于该国所需的洗涤剂和消毒剂的生产能力超过目前的需求，今年第四季度计划生产8万吨洗涤粉和6.5万吨肥皂和洗涤液。