首届伊朗学研究专题视频会议即将举行

伊朗国家通讯社（IRNA）：由波斯语言与文学协会和伊朗驻华大使馆文化处联合主办的“首届伊朗学研究专题视频会议”将于2020年12月17日星期四下午2：30­—4：30在https://meeting.atu.ac.ir/ch/iran-china举行。

受邀的中伊两国伊朗学专家和波斯语言文学专家将展开讲座，届时欢迎感兴趣朋友们点击链接进入会议室参会。

视频会议连接：https://meeting.atu.ac.ir/ch/iran-china