中媒：深足率先抢滩，伊朗球员成中超外援新“金矿”

伊朗国家通讯社（IRNA）：据中国体育媒体消息，原本伊朗和乌兹别克斯坦球员在西亚三大联赛效力者甚多，但因近年伊朗与沙特交恶，卡塔尔断交危机，以及乌兹别克斯坦足球的衰退，伊朗和乌兹别克斯坦球员到中东三大联赛淘金者日渐减少。伊朗球员集中在卡塔尔联赛，本赛季有8人，中亚“白狼军团”只有中场舒库罗夫、加涅夫在阿联酋联赛效力。

对于明年囊中羞涩的中超俱乐部而言，物美价廉的伊朗球员是“亚外”乃至外援的优选之一。伊朗球员兼具身体素质和个人技术优势，性价比更高，效力本土俱乐部国脚平均年薪低至50万欧元以下，在卡塔尔联赛也很难超过100万欧元。至于几位旅欧国脚，几乎都在土耳其、比利时、克罗地亚、丹麦、希腊等二三流联赛。除了圣彼得堡泽尼特的阿兹蒙，波尔图的塔莱米，其余国脚年薪都在几十万欧元区间，特拉布宗体育的阿米里最高，年薪都仅有70万欧元。与李可同样效力布伦特福德的中场戈多斯，周薪仅1.5万镑不到（税后年薪50万欧元），效力希腊豪门奥林匹亚科斯的资深前锋安萨里法德，税后也只有这个数字。

中超“黄金时代”对“亚外”的定位都在年薪至少200万欧元以上，顶级球员基本都在300万欧元的基线。但现在，外援薪资上限被压缩到税后165万欧元以下，中超选择“亚外”乃至外援，鉴于年薪吸引力至少在2-3倍以上，西亚尤其是伊朗球员是优选目标。深圳已经重签普拉利甘吉，当年他在天津泰达转会费仅50万美元，年薪是同样数字。这次加盟深圳转会费仅150万美元，年薪刚达到100万美元。深圳用他替代年薪300万欧元的哲马伊利，薪资支出都节省了超过200万欧元，也算是中超俱乐部率先为明年的限薪提前做好准备。

深圳尚不具备竞争亚冠的实力，但更换外援的动作充分证明了中超引援的战略性转变，必然从习惯的欧洲化降格为“亚洲化”。相信新赛季中超会出现更多亚洲国脚的面孔，这也是现实的选择，因为如今的中超早已不是挥金如土，眼中只有一流巨星的时代。