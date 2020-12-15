伊朗总统回答中国记者问题，德黑兰希望同中俄等国保持合作，维护和平稳定

伊朗国家通讯社（IRNA）：据中国央视新闻消息，14日，伊朗总统鲁哈尼举行新闻发布会，就美国与伊朗的关系、伊朗核问题全面协议以及伊朗重要核物理学家遭暗杀等地区热点问题进行解读。在回答总台记者提问时，鲁哈尼表示，伊朗希望继续同中国、俄罗斯等友好国家保持密切合作，共同维护伊核协议及地区的和平稳定。

伊朗总统 鲁哈尼说，维护伊核协议以及同其他国家合作以保持地区稳定，这对伊朗来说非常重要。特朗普政府在对抗伊朗时遭到失败是伊朗同国际社会，特别是4+1国家（英法俄中德）共同合作的结果。 伊朗将会继续寻求同其他国家，特别是同中俄保持密切关系，我们也希望能同欧盟及地区邻国保持良好关系。

鲁哈尼：愿有条件恢复履行核协议承诺

鲁哈尼表示，由于美国单方面退出伊核协议并重启对伊朗制裁，伊朗已经逐步减少履行伊核协议相关承诺，而近期伊朗议会通过的《反制裁战略法》旨在促使西方国家解除对伊朗制裁。他强调，如果美国重返伊核协议并弥补此前犯下的过错，并且其他签字方也履行承诺，那么，伊朗也愿意恢复履行在协议中作出的承诺。

鲁哈尼：以色列实施暗杀，伊朗将复仇

在谈到上个月27日伊朗重要核物理学家法克里扎德遭暗杀身亡一事时，鲁哈尼表示，“敌人正试图使地区动荡，意图挑衅，发动对伊朗的战争”，而伊朗将会在合适的时间和地点复仇。

伊朗总统 鲁哈尼表示，以色列暗杀伊朗核物理学的最主要目的是为了在地区制造混乱，并在特朗普任期结束前发动对伊朗的战争，伊朗将保留复仇权，并且将在合适的时间和地点对敌人展开报复。

据伊通社（IRNA）报道，伊朗伊斯兰共和国总统哈桑∙鲁哈尼（Hassan Rohani）说，“我们并不是说伊核协议是个完美的协议的，因为在这世上完美的只有上帝，而且我们在全球各方面能找到缺点；但是值得注意的是伊核协议在伊朗历史上是个相对重要和历史性的协议。并且我在该地区历史中也没有看到一个被制裁的国家能与六大国进行谈判并获得成功。

鲁哈尼表示，在上述过程当中有些人一直想消灭伊核协议，但是我们一直保留了该协议。我以前多次指出了这个道理，伊核协议虽然被一些国家受害但是同时能把特朗普在安理会羞辱三番。

他强调：“我们在做与各国的谈判目标之一是能够实现伊朗人民在使用核能合法权力。在这框架能说解除对伊朗的制裁就意味着伊朗人民能获得其权。因此我们有望一些国家对伊朗人民的经济恐怖主义能早点结束。

伊朗总统说表示，我们多次强调美国必须恢复其先前的承诺，如果伊核协议的每一方都恢复其全部承诺，伊朗也将全面地履行我们的义务。

鲁哈尼说，最近被伊朗司法部处决的一名异见网络头儿的问题不会影响到伊朗与欧洲的外交关系。