伊朗德黑兰大学孔院成功举办首次HSK居家网络考试

伊朗国家通讯社（IRNA）：据伊朗德黑兰大学孔子学院消息，自新冠疫情在全球发生以来，学校汉语教学转为网络授课，原计划的线下考试也无法正常进行。很多汉语专业的学生和社会上的汉语学习者纷纷询问汉语水平考试的相关事宜。为满足汉语学习者申请奖学金、求职等需要汉语水平考试证书的需求，接到汉考国际12月居家网络考试通知后，第一时间决定申报此次考试。孔院微信公众号和中文学习群发出中波双语的报名通知后，很快就收到了大量考生的回应。共有57名考生参加考试，包括HSK2-6级、HSKK中级和高级。来自德黑兰大学外语学院与孔子学院汉语专业的学生参加了HSK5-6级、HSKK中级和高级的考试。

据悉，为确保考试的严肃、严格、公平、公正，孔院采用第三方监考软件，通过第三方监考软件视频会议对学生进行身份和考试环境核验。考前2天，孔院专门组织考生进行模拟测试。各个级别的考生进入相应的考试考场，主考和监考老师指导学生合理放置手机、调试系统，并进一步强调考试纪律和考生注意事项，确保考试当天考生能顺利参加考试。同时，提前发放考试材料，对主考、监考进行详细分工，进一步强化考试工作人员对考试严肃性和重要性的认知。由于中国和伊朗4个半小时的时差，很多时候凌晨一两点，身在中国的老师们还在工作。

得益于考前的多次培训和模拟测试，考试当天，孔院全体监考教师团结一心、共同努力，主考、监考教师网络技术操作熟练、配合默契，克服网络异常情况，地域遥远，考生、考官分散各地等困难，顺利解决了考生在考试过程中出现的系统登录故障、考试补时等问题，成功完成首次HSK/HSKK居家网络考试，为线上网络测试积累了宝贵的经验，为今后推动国际中文教育线上线下融合发展打下基础。

汉语水平居家网络考试加速了新技术的应用，推动了语言学习、测试的变革，不论是考生还是监考人员，虽然身处不同的国家、不同的城市，都可以跨越地域和时差，为了同一个“汉语梦”相约云端。