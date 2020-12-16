「专访」美国普林斯顿大学教授：伊朗核科学家遭暗杀 幕后黑手就是以色列

伊朗国家通讯社（IRNA）：白宫科技规划办公室前国家安全助理主任弗兰克•尼·希佩尔（Frank OneHippel）周二在接受伊朗国家通讯社（IRNA）专访时发表了上述言论。

他补充道，特朗普希望通过极限施压与伊朗达成更好的协议，但他却失败了。拜登也在寻求与伊朗达成更好的协议，但希望根据目前的伊核协议（JCPOA）向前迈进。

普林斯顿大学的伍德罗·威尔逊教授重申，拜登和特朗普的区别在这一点上非常突出。

希佩尔指出，特朗普的整个努力都集中在使伊核协议（JCPOA）无法实现上，他已经实施了包括非核领域在内的各种制裁，以使重返伊核协议（JCPOA）变得复杂起来。

他说，特朗普政府已经使制裁作为恐怖主义和其他头条新闻，以使拜登难以重返伊核协议（JCPOA）。

美国总统当选人拜登已就准备重返伊核协议（JCPOA）发表了各种言论。

伊朗总统哈桑·鲁哈尼也强调，如果各方恢复2017年的伊核协议（JCPOA）条件并履行其义务，伊朗也将恢复其义务。

伊朗国防部研究与创新组织主任莫森·法赫里扎德博士（Mohsen Fakhrizadeh）27日在伊朗首都德黑兰市郊一座城市奥贝萨尔德（Abesard）遇恐怖袭，送医不治牺牲。

与此同时，伊朗国防部在一份声明证实，国防部研究和创新组织主任莫森·法赫里扎德（Mohsen Fakhrizadeh）遭遇恐怖袭击，经抢救无效牺牲。

伊朗国防部在其声明中称，当地时间周五下午，武装恐怖分子袭击了一辆载有国防部研究和创新组织主任莫森·法赫里扎德（Mohsen Fakhrizadeh）的车辆。在其保镖团队与恐怖分子的冲突中，法赫里扎德受到重伤并被送往医院。几分钟后，法赫里扎德因抢救无效牺牲。

伊朗武装部队在声明中表示：“遗憾的是，医疗小组没有成功救活他。几分钟前，这位管理者和科学家经过多年的努力和奋斗，成就了烈士的崇高地位。”

28日伊朗伊斯兰共和国最高领袖阿亚图拉·赛义德·阿里·哈梅内伊（Ayatollah Seyyed Ali Khamenei）呼吁对暗杀我国国防部研究与创新组织主任穆赫森·法赫里扎德的对象进行“明确惩罚”。

同时，伊朗总统鲁哈尼就我国国防部研究与创新组织主任遭恐怖袭击牺牲事件发表声明强调，伊朗的敌人必须知道，暗杀行为不仅不会减弱伊朗人民加快发展科学的决心，反而使伊朗更加坚定。