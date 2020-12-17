伊朗最高领袖：不要轻信敌人 应保持民族团结

伊朗国家通讯社（IRNA）：伊朗伊斯兰共和国最高领袖阿亚图拉·赛义德·阿里·哈梅内伊（Ayatollah Seyyed Ali Khamenei）16日在与伊朗高级将领卡西姆·苏莱曼尼烈士纪念活动负责人与这位将军家人见面会上说，我们不要对“敌人”抱有信任，面对制裁应主动谋求“使之无效”。

伊朗领袖指出，针对伊朗的敌对行为不是特朗普政府所特有的，在奥巴马时期也是如此，因而不会随着特朗普任期结束而结束，所以不应轻信敌人的承诺，也不应将国家的未来寄希望于敌人。与其期待敌人解除制裁，更重要的是依靠自身力量使制裁无效，这并非意味着不应努力推动解除制裁，解除制裁早在四年前签订伊核协议时就应完成，如今制裁非但未能解除反而不断增加。

阿亚图拉·哈梅内伊强调，“这并不是说伊朗不寻求取消制裁，但事实是根据伊朗核问题全面协议本应取消的制裁反而变本加厉了。”

针对今年年初，在特朗普领导下美国用无人机发射导弹将革命卫队高级将领苏莱马尼烈士暗杀，伊朗领袖表示，无疑的是我们将在合适的时间为苏莱马尼报仇。

他强调，对美国最严厉的打击就是战胜其霸权主义并将美国驱逐出地区，同时，伊朗一定会在合适的时机对暗杀行动的指挥者和实施者进行报复。

他向伊朗官员和人民提出了四点指导，分别是“在各领域发展强大”、“不要轻信敌人”、“应保持民族团结”及“努力使制裁无效”。

阿亚图拉·哈梅内伊表示，伊朗应致力于在经济、科学、技术、国防和军事等领域发展强大，否则敌人不会停止贪婪的想法和侵略的行动。