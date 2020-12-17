伊朗副外长阿拉格齐：伊朗将执行《反制裁战略法》

伊朗国家通讯社（IRNA）：伊朗核问题全面协议联委会总司长级会议通过视频会议方式召开，会议讨论了伊核协议的最新执行情况。

会上，伊朗外交部副部长阿拉格齐表示，伊朗政府将尊重议会的决定，在必要法律程序后执行《反制裁战略法》。

阿拉格齐表示，欧洲相关国家总是希望伊朗可以保持克制，对美国制裁、伊朗纳坦兹核设施遭受破坏、伊朗核科学家被暗杀等所有非法的敌对行为保持克制，然而伊朗不应该为他国的非法行为买单，协议各方均应付出努力来维护伊核协议。

同时阿拉格齐表示，欧洲总是强调要奉行民主原则，不应该期待伊朗政府无视议会决定从而放弃《反制裁战略法》，伊朗政府将在必要的法律程序后执行该法律。

对于美国重返伊核协议的问题，阿拉格齐表示，伊朗必须看到美国的行动，而不是言论或者猜测。

12月10日伊朗《官方公报》发布了议会通过的《反制裁战略法》，根据相关规定，该法律将自发布之日起15天后正式生效。

该法律共有9项条款，规定了伊朗核计划的具体措施，包括出于和平目的生产丰度为20%及超过20%的浓缩铀；启用新型离心机；设计建设新的重水反应堆等内容，并强调如果伊核协议签署国违反协议内容、伊朗同国际银行的关系没有完全正常化、没有完全消除伊朗石油及化工产品的出口障碍且伊朗无法快速获取石油收入，则伊朗将在本法生效2个月后，暂停自愿履行《核不扩散协定》的附加议定书。