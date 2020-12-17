鲁哈尼：伊朗人民三年的坚持，将说服未来的美国政府信守承诺，打破制裁

伊朗国家通讯社（IRNA）：伊朗总统鲁哈尼表示，我们确信新一任美国政府将恢复履行伊核协议承诺，并取消对伊朗的制裁。

鲁哈尼说：“我毫不怀疑，伊朗人民三年的坚持，将说服未来的美国政府信守承诺，打破制裁。”

2018年，特朗普宣布美国退出伊核协议，并重启因伊核协议而豁免的对伊朗制裁。但拜登日前提出，美国政府可能会重启伊核协议。

最近伊朗伊斯兰共和国最高领袖阿亚图拉·赛义德·阿里·哈梅内伊（Ayatollah Seyyed Ali Khamenei）在与伊朗高级将领卡西姆·苏莱曼尼烈士纪念活动负责人与这位将军家人见面会上说，我们不要对“敌人”抱有信任，面对制裁应主动谋求“使之无效”。

伊朗领袖指出，针对伊朗的敌对行为不是特朗普政府所特有的，在奥巴马时期也是如此，因而不会随着特朗普任期结束而结束，所以不应轻信敌人的承诺，也不应将国家的未来寄希望于敌人。与其期待敌人解除制裁，更重要的是依靠自身力量使制裁无效，这并非意味着不应努力推动解除制裁，解除制裁早在四年前签订伊核协议时就应完成，如今制裁非但未能解除反而不断增加。

阿亚图拉·哈梅内伊强调，“这并不是说伊朗不寻求取消制裁，但事实是根据伊朗核问题全面协议本应取消的制裁反而变本加厉了。”