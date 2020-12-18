伊朗和经合组织成员国10国均超过87.6万亿美元

伊朗国家通讯社（IRNA）：赛伊德·鲁胡拉·拉提菲补充说，伊朗伊斯兰共和国和经合组织成员国在2020年前8个月的商品贸易总量达1911.727万吨，价值87.62935亿美元。

拉提菲补充说，我国对经合组织成员国的贸易额为29.4562349亿美元，重量达743.0423万吨。

他表示道，伊朗液化石油、石油产品、虾、蕃茄酱、各类蔬菜、新鲜水果和水果干、各类花卉和植物、藏红花及干果等商品出口到各个成员国。

海关新闻委员会秘书补充说，我国从经合组织成员国的进口额达27.18313451美元，重量达348.1304万吨。

拉提菲补充说，我国从经合组织成员国进口的商品有，原材料、纱线、棉花、大麦、亚麻籽、小扁豆、大红豆、医疗设备、工业原料、工业设备、农业机械等商品。

海关新闻委员会秘书补充说，经合组织成员国包括10个国家，伊朗、土耳其、巴基斯坦阿塞拜疆。

经济合作组织（Economic Cooperation Organization）是一个国际性的地区组织，于1985年由伊朗、巴基斯坦、土耳其三国发起成立。该组织成立的目的是促进成员国之间经济、技术、文化合作与交流。

1992年该组织新增七个成员国，他们是：阿富汗、阿塞拜疆、哈萨克斯坦、吉尔吉斯坦、塔吉克斯坦、土库曼斯坦和乌兹别克斯坦。

在过去的十四年里，伊朗与其成员国在资源、农业、工业、技术、运输等领域的合作发挥着重要的作用。

目前伊朗同巴基斯坦两国贸易公司及商务人员享有市场相互准入的权利。

2005年伊朗同巴基斯坦达成了647种商品关税减让协议，平均减让的幅度达18%。伊朗给巴基斯坦关税减让的商品有309种，而巴基斯坦给伊朗关税减让的商品有338种。