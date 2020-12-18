伊朗英雄烈士的女儿首次露面发声：我的父亲挫败了美国搞乱中东的阴谋

伊朗国家通讯社（IRNA）：据今日俄罗斯（RT）12月16日报道，今年1月，伊朗将军卡西姆·苏莱曼尼被美国暗杀震惊了世界；事发近1年后，苏莱曼尼的女儿扎伊娜卜首次接受大型国际采访，称“我的父亲不是怪物，特朗普才是。”

近日，扎伊娜卜出现在RT的节目中，并接受了主持人的采访。

苏莱曼尼将军是伊朗精锐伊斯兰革命卫队（IRGC）圣城军的指挥官，在美国总统特朗普的直接命令下，于1月初在伊拉克首都巴格达郊外被杀。美国无人机摧毁了苏莱曼尼乘坐的一辆汽车，其他高级军事官员，包括伊拉克准军事领导人穆汉迪斯也难逃一劫。

扎伊娜卜认为，特朗普之所以下令暗杀苏莱曼尼，是因为他破坏了美国在中东的计划，这让他十分愤怒。

此前，特朗普还吹嘘伊朗将军之死是"美国正义" ，称苏莱曼尼是一个“怪物”。

对此，扎伊娜卜表示，她的父亲在打击ISIS和“基地”组织的战斗中拯救了无数人的生命。

扎伊娜卜说：“我的父亲摧毁了他们（在中东的）计划，当然，如果他们杀了他，他们会很高兴，他们也很自豪。” “当然，对他们来说，我的父亲是一个大怪物，但我的父亲是救世主。”

扎伊娜卜表示，暗杀苏莱曼尼对美国产生了严重的反作用，因为它促使更多人对抗美国。“在杀死我父亲之后，美国认为一切都会停止，因为他们杀死了中东的力量——苏莱曼尼将军。但是他们大错特错了。他们认为这是终结，但这实际上是开始。”

当地时间1月3日，伊拉克巴格达机场附近，伊朗伊斯兰革命卫队“圣城旅”指挥官卡西姆苏莱曼尼（Qasem Soleimani）将军在一场美国总统特朗普自身管的空袭中身亡。

当时，伊朗伊斯兰共和国最高领袖阿亚图拉·赛义德·阿里·哈梅内伊（Ayatollah Seyyed Ali Khamenei）称，严厉的复仇等待着杀死苏莱曼尼的“罪犯”。

与此同时，伊朗外长扎里夫随后发表推特称，美国的“国际恐怖主义”行径是极其危险且愚蠢的升级局势的行为。

“美国针对卡西姆苏莱曼尼的暗杀是一起国际恐怖主义行为。苏莱曼尼是最能有效打击‘伊斯兰国’极端组织、沙姆解放组织、基地组织等的力量。这（暗杀）是极其危险且愚蠢的升级（局势）行为。”扎里夫进而强调，美国将为其“流氓冒险主义”的一切后果承担责任。