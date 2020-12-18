亚冠决赛：波斯波利斯对阵蔚山现代，东西亚对决谁更强？

伊朗国家通讯社（IRNA）：据体育媒体消息，2年前波斯波利斯曾杀入决赛，最后却被鹿岛鹿角击败，这次他们卷土重来，力争冠军。而蔚山现代本赛季在亚冠中一路过关杀入决赛，也是展示了强大的实力，他们对亚冠冠军的渴望也是很强。这是一场不同风格的碰撞，势必精彩，央视体育将准时直播这场关键比赛。

与西亚赛区早早决出冠军相比，韩国蔚山现代在过去的一个月里打满了6场小组赛、2场淘汰赛，在与神户胜利船的东亚决赛中打满120分钟，并幸运通过加时的点球进球逆转比赛从而杀入决赛。蔚山现代并没有取得本赛季的韩国联赛冠军，他们只拿到了亚军，不过在亚冠的比赛里，他们先后击败了中超的足协杯冠军上海申花、中超第三北京国安和日本天皇杯冠军神户胜利船，显示了很强的实力。蔚山现代的战斗意志没得说，不过在体能上可能有隐忧，而波斯波利斯以逸待劳，相信也全程观看了东亚赛区的比赛，对蔚山现代也已经有很多研究和对策。

蔚山现代的身价相比中超豪门来说，可以说不值一提，他们的身价是在1808万欧，放在中超只能算是中游水平，他们的外援也并不算世界一流。不过要注意的是，蔚山现代的本土球员实力很强，相互间的配合很熟练，战斗意志顽强，反击的速度很快。前场几个外援虽然身价不高，但是很有特点，另外前中超外援尹比加兰的有一脚中距离射门，在反击中频频奏效，东亚决赛中正是他的远射帮助球队扳平比分。可以说蔚山现代是一支踢整体的足球队，各条线都很均衡，谁要小看他们，谁就要吃亏。

而相比蔚山现代来说，伊朗波斯波利斯稍显神秘，伊朗人在10月初就在西亚决赛中取胜，早早拿到亚冠最终决赛门票，而在联赛中，他们在11月底踢了联赛后，就没再踢比赛，一直在备战亚冠决赛，可以说准备充足，本身坐镇西亚的波斯波利斯在体能上肯定要强过蔚山现代。两队在过往并没有相互交战历史，这也让亚冠决赛增添了很多神秘色彩。从波斯波利斯上个月的多场伊朗联赛来看，他们虽然胜多负少，但是在进球方面不多，在进攻力上可能不如蔚山现代。

2年前，波斯波利斯杀入最后的亚冠决赛，对阵的是日本传统强队鹿岛鹿角。当时分主客场比赛，客场比赛时候，比赛经验不足的波斯波利斯犯下多次错误，也有球员被红牌罚下场，0比2落败，回到主场后尽管强攻对手，但是在鹿岛鹿角的铁桶阵面前还是无功而返，最终只拿到亚军。

从2年前的比赛看，伊朗球队球风凶悍、战斗意志顽强，不过在心理控制上有很大的问题。由于本赛季的亚冠决赛一场定胜负，这也让比赛变得更加激烈。谁失误多，谁就可能失去冠军。具体如何，让我们拭目以待吧！