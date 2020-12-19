伊朗国家文化遗产：波斯冬至夜

伊朗国家通讯社（IRNA）：“四十夜”的由来是古代波斯人把伊朗历（阿富汗历）10月1日至11月10日称为大“切里”（意为初冬前四十天），把11月10日至12月20日称为小“切里”（意为初冬后四十天）。

因为在后四十天，气温没有前四十天那么寒冷。

每年伊朗历（阿富汗历）9月30日（相当于公历12月21日左右）是雅勒达夜，这天在波斯历被认为是秋天的最后一天。

古代波斯人认为这天是一年中最漫长、最黑暗的夜晚，全家人应团聚。全家人围着餐桌，在餐桌上摆放由七种水果（石榴、西瓜等）、干果及各种糕点组成，另外还有《古兰经》、《哈菲兹诗集》，在聚会上，家人们以祈祷、诵读诗歌、讲故事及音乐度过这个晚上，迎接新生。

雅勒达夜相当于愉快的告别秋天，欢迎冬天。人们吃红色水果石榴象征幸福，古波斯人认为在冬天吃西瓜驱寒和避免疾病。

在今天，雅勒达节是今天伊朗、阿富汗、塔吉克斯坦、阿塞拜疆的共同节日，该节日也是波斯民族标志。2018年，伊朗将波斯新年纳乌鲁兹节和雅勒达节注册为国家文化遗产名录。

另外，在《回回馆译语》《回回药方》《天方集字歌》《元西域入华化考》《小儿锦研究》《元代回族史稿》等著作都记录波斯冬至夜节日是元明回回人（花拉子模人，也是东东伊朗人）节日，按照元明回回语(塔吉克语)音译叫「捨卜夜勒搭」 。