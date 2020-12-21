中国外长王毅呼吁美方应尽快无条件重返伊核协议

伊朗国家通讯社（IRNA）：2020年12月21日，中国国务委员兼外长王毅出席伊朗核问题外长视频会议。

会议由欧盟外交与安全政策高级代表博雷利主持，伊朗外长扎里夫、俄罗斯外长拉夫罗夫、法国外长勒德里昂、德国外长马斯、英国外交大臣拉布等出席。

王毅表示，一年多来，伊核问题局势经历重要变化。美国退出全面协议并对伊朗极限施压，是伊核问题偏离正确方向的根源。美国改弦更张，重返全面协议并恢复履约，是从根本上化解危机的正确途径。当前，伊核局势又到了一个紧要关头。美国当选总统拜登明确表示愿重返协议。与此同时，美方对伊朗的施压仍在变本加厉。全面协议既出现重回正轨的机会之窗，也面临前所未有的风险挑战。对此，中方提出四点看法：

一是要坚定不移维护全面协议。要保持战略定力，更加鲜明地反对极限施压，更加积极地维护全面协议，更加主动地做各方工作，为局势转圜争取时间和空间，推动伊核局势朝着国际社会期待的方向发展。

二是要推动美方早日重返全面协议。美方应尽快无条件重返协议，解除对伊及第三方实体和个人的制裁。在此基础上，伊朗完全恢复履行核领域承诺。各方都不应为此设置任何其他条件。中方建议全面协议参与方尽快就此进行磋商，达成一致后，考虑召开协议参与方加美国的国际会议，启动美重返协议进程。

三是要公平客观解决履约争端。指责施压只会削弱维护全面协议的共识，对话合作才有助于实现权利义务的平衡。要保持团结，管控分歧，伊方的正当经济利益应得到保障。要继续稳妥处理好安理会涉伊核问题，支持国际原子能机构开展对伊核查，深化与伊合作。

四是要妥善处理地区安全问题。全面协议不是解决所有问题的“万灵丹”。将地区安全问题与全面协议直接挂钩，将成为恢复履约进程中自我设置的路障。中方倡议专门成立一个海湾地区多边对话平台，启动包容性对话进程，就地区安全问题由易到难不断凝聚共识。我们也愿同俄罗斯等提出的倡议加强对接，相互沟通，形成合力。

王毅强调，中方将一如既往维护和执行全面协议。中方也愿同各方携手努力，推动全面协议尽早恢复完整、有效履行，更好维护中东地区和平稳定。

与会各方会后发表联合声明，重申致力于维护全面协议和安理会第2231号决议，确保其得到完整有效执行；重申对美国退出协议深表遗憾，强调安理会第2231号决议仍然完全有效；认可美重返协议的前景，同意共同努力，推动美方尽快重返全面协议。

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