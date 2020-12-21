声明：伊核协议缔约国对美国重返该协议表示支持

伊朗国家通讯社（IRNA）：据媒体报道，联合声明中共有五项内容。部长强调，各方“有意维护协议”。他们还表示，各方仍然认为完全落实伊核协议至关重要。

此外，外长还讨论了在落实核协议时面对的挑战以及解除对伊朗制裁的必要性。他们还强调国际原子能机构在核查伊朗履行其义务方面的作用。

同时，各国外长再次对美国退出该协议表示遗憾，但是强调，联合国安理会第2231号决议仍然有效。

声明中称：“部长对美国返回伊核协议的前景进行评估，并强调愿意共同努力对此做出积极反应。”