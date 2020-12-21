英国出现病毒变异，伊朗与其取消来往航班！

伊朗国家通讯社（IRNA）：随后，伊朗国家航空公司宣布，鉴于英国疫情严峻，根据国家卫生部的要求和道路与城市建筑的批准伊方将暂停所有从英国飞往伊朗的航班，因此即日起取消前往英国的航班，直至两周。

据悉，英国政府宣布在境内发现新冠病毒变异种，其传染率比之前的高70%，而这也是近月来英国确诊率不断上升的一个主要原因。为了控制病毒蔓延，减缓确诊率，英国政府不得不对伦敦等地区进行重新封锁。

眼下这是圣诞节临近之时，本该是西方国家欢度之时，却面临疫情反弹而束手措。即将被封锁的地区的人民，要么连夜逃离，要么在商场里疯狂采购，以此来面对即将到来的封城。

面对西方“老大哥”的困境，其它西方“小弟”更是筑起高墙，与“老大哥”断绝来往，丝毫不顾昔日之情分。正可谓“大难临头各自飞”。

据民航资源网统计，目前已经有近三十个国家对来往英国的航班采取相应措施，或停运，或实施更严格的防疫措施。一时之间，各国自危。

与此同时，世界卫生组织宣布将密切跟踪疫情情况，并提醒各国加强防范，尤其是欧盟各国“耗子尾汁”。今日（21日），欧盟将举行“综合性政治危机应急响应机制” (IPCR) ，协调采取防控行动。

虚假的经济复苏，也撑不过疫情的反弹。

据报道，英国11月的销售额比去年同期增长了2.4％，实现了销售额的反弹，当然这要归功于圣诞节的来临。

圣诞节即将到来，英国人早早地便开始准备起了所需要的过节物品，顺便也带动了销售额的暴增。显然，这的确是明智之举。

销售额反弹也敌不过疫情的反弹。病毒变异，疫情反弹，确诊增加。一时之间，伦敦乃至整个英国，再一次弥漫着恐怖的气氛。