阿拉伯国家记者受到以色列公司间谍软件的黑客攻击

伊朗国家通讯社（IRNA）：根据网络安全监督机构的报道，多伦多大学公民实验室的研究人员在20日发表了一份报告，详细阐明了以色列NSO集团所开发的Pegasus间谍软件，是如何黑入了总部位于卡塔尔的半岛媒体网络内的36名记者、制片人、主持人及行政人员的手机。

网络安全监督机构认为，这场空前的黑客攻击应当归因于沙特和阿联酋。

半岛电视台的调查记者塔默·阿尔米沙尔证实了这起黑客行动，他还表示，当一部专门用来采访 阿联酋各部委的电话收到死亡威胁后，已经对这起事件发起了调查。

这位记者表示，“他们威胁要让我变成另一个卡舒吉”。

他还指出，“基于这些情况，我们将这部电话交给了多伦多大学公民实验室，后者发现电话已经遭到了以色列NSO集团开发的一款名为Pegasus的间谍软件的入侵”。

“这种黑客攻击是通过所谓的零点击技术完成的，成功后，他们可以访问摄像头并跟踪这部设备。他们还发现，这起黑客行动的幕后黑手就在阿联酋和沙特境内。”

他还补充称，“我们追踪了这款间谍软件长达6个月的时间，我们发现，至少有36名来自半岛媒体网络的工作人员遭到了黑客袭击。黑客利用从这些手机内窃取的内容来勒索新闻记者，包括将私人照片发布在互联网上。”

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2017年6月，沙特、阿联酋、巴林和埃及宣布从外交、贸易和旅行上封锁卡塔尔，并指责卡塔尔政府支持“恐怖主义”并与伊朗关系密切。

这些封锁国家共向卡塔尔提出了13项要求以解除封锁，包括削弱与它们的地区竞争对手——伊朗之间的关系、关闭位于卡塔尔境内的土耳其军事基地，以及关闭半岛媒体网络。

卡塔尔坚决拒绝这些指控和要求，并承诺将维持国家政策，拒绝履行任何破坏其国家主权的要求。