2020年12月21日 下午5:47
Journalist ID: 3077
News Code: 84156698
0 Persons

阿拉伯国家记者受到以色列公司间谍软件的黑客攻击

阿拉伯国家记者受到以色列公司间谍软件的黑客攻击

伊通社（IRNA）迪拜12月21电 来自半岛媒体网络的数十名记者在今年受到了一家以色列公司出售的先进间谍软件的攻击，而这场行动可能与沙特和阿联酋的政府存在关联。

伊朗国家通讯社（IRNA）：根据网络安全监督机构的报道，多伦多大学公民实验室的研究人员在20日发表了一份报告，详细阐明了以色列NSO集团所开发的Pegasus间谍软件，是如何黑入了总部位于卡塔尔的半岛媒体网络内的36名记者、制片人、主持人及行政人员的手机。

网络安全监督机构认为，这场空前的黑客攻击应当归因于沙特和阿联酋。

半岛电视台的调查记者塔默·阿尔米沙尔证实了这起黑客行动，他还表示，当一部专门用来采访 阿联酋各部委的电话收到死亡威胁后，已经对这起事件发起了调查。

这位记者表示，“他们威胁要让我变成另一个卡舒吉”。

他还指出，“基于这些情况，我们将这部电话交给了多伦多大学公民实验室，后者发现电话已经遭到了以色列NSO集团开发的一款名为Pegasus的间谍软件的入侵”。

“这种黑客攻击是通过所谓的零点击技术完成的，成功后，他们可以访问摄像头并跟踪这部设备。他们还发现，这起黑客行动的幕后黑手就在阿联酋和沙特境内。”

他还补充称，“我们追踪了这款间谍软件长达6个月的时间，我们发现，至少有36名来自半岛媒体网络的工作人员遭到了黑客袭击。黑客利用从这些手机内窃取的内容来勒索新闻记者，包括将私人照片发布在互联网上。”

广告
2017年6月，沙特、阿联酋、巴林和埃及宣布从外交、贸易和旅行上封锁卡塔尔，并指责卡塔尔政府支持“恐怖主义”并与伊朗关系密切。

这些封锁国家共向卡塔尔提出了13项要求以解除封锁，包括削弱与它们的地区竞争对手——伊朗之间的关系、关闭位于卡塔尔境内的土耳其军事基地，以及关闭半岛媒体网络。

卡塔尔坚决拒绝这些指控和要求，并承诺将维持国家政策，拒绝履行任何破坏其国家主权的要求。

Your Comment

You are replying to: .
5 + 1 =