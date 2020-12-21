2020年12月21日 下午6:02
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雅尔达的早晨：中国和伊朗音乐家合奏友谊之音

雅尔达的早晨：中国和伊朗音乐家合奏友谊之音

伊通社（IRNA）北京12月21电 伊朗音乐家们希望将中国元素带入音乐，而我更希望应用伊朗典型的调式和周期性反复出现的“节奏模式”。经过数月反复商讨音乐与技术细节，其间经历音乐观念、文化背景、经费、时差等重重困难，这首作品最终在伊朗雅尔达节之际制作完成并上线发行。

伊朗国家通讯社（IRNA）：本文作者赵卓群女士为中央音乐学院博士研究生，中国第一位伊朗民间音乐女性研究者。在伊朗雅尔达节之际，她与伊朗音乐家们创作并合奏了一曲《雅尔达的早晨》。

马上进入伊朗音乐研究的第四个年头，这些年亲历田野，收集了很多音乐素材，也与伊朗音乐家们结下了深厚的感情。于是，做一套伊朗音乐专辑的愿望越来越强烈。

这首《雅尔达的早晨》缘于今年年初，疫情期间与伊朗音乐家们互相鼓励，一起弹琴，共克难关。在与伊朗音乐家们的沟通中，迸发出音乐的灵感。伊朗音乐家们希望将中国元素带入音乐，而我更希望应用伊朗典型的调式和周期性反复出现的“节奏模式”。经过数月反复商讨音乐与技术细节，其间经历音乐观念、文化背景、经费、时差等重重困难，这首作品最终在伊朗雅尔达节之际制作完成并上线发行。

雅尔达是伊朗传统文化中最重要的节日之一，而我恰恰出生于雅尔达的早晨。

该作品是专辑“波斯回响田野新声”中的第一首，献给我与伊朗这份不解之缘。同时，《雅尔达的早晨》也是中伊两国深情厚谊、共克疫情的见证。希望通过音乐促进中国与伊朗的民心相通。期待疫情过后，能与伊朗音乐家们一同在音乐会上演出！

雅尔达节快乐！

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