新任新华社社长何平接受伊通社专访——全面战略伙伴关系是两社合作与使命的新篇章

伊朗国家通讯社（IRNA）：最近中国国务院任何平于2020年10月当新华社社长。何平生于1957年，1982年毕业于北京大学中文系新闻专业，毕业后进入新华社工作，历任国内部政治新闻采编室记者、编辑、副主任，国内部主任助理等职，1995年起历任新华社总编辑助理、副总编辑兼国内部主任。2000年起，何平历任新华社党组成员、副社长兼常务副总编辑、社党组副书记，2007年出任新华社总编辑。据新华网报道，1993年，何平被破格晋升为高级记者，同年起享受国务院政府特殊津贴。曾获“范长江新闻奖”、“首届全国百佳新闻工作者”称号。通讯《在大海中永生》等多篇新闻作品获中国新闻奖特别奖、一等奖。

他说，德黑兰与北京自古至今一直有着“传统友好”的关系；中伊两国在经济等领域的合作拥有互补性的特点。在这种环境下两国“全面战略伙伴关系”将为双边的关系开辟新篇章。毫无疑问的是这样的框架将为新华社与伊通社的未来合作提供新的合作平台。

何平表示，“中国和伊朗都是文明古国并有着传统的友好关系。”

他说，近年来，中伊两国关系一直蕴含着各种“积极稳定”的原则。

新华社-伊通社联合图片展在德黑兰开幕

何平说：“两国在政治方面的关系一直保持密切的交流，并双方在国际事务中步伐协调，相互支持。

新任新华社社长说：“中伊在国际平台上充分致力于多边主义，共同反对单边主义、霸权主义，并一直主张保护国际社会上的正义。”

他就新华社与伊通社未来合作的前景表示，新华社和伊通社是我们两国之间的交流桥梁；同时我们都知道媒体的使命是在两国人民深化互识方面共同努力。

新华社社长赞赏中国和伊朗在爆发疫情情况的合作并说，中伊近年来在务实合作领域取得了成果引人瞩目。

何平表示，伊朗伊斯兰共和国是中东地区的重要国家，它还算是“一带一路”沿线的最重要国家之一，为此，包括新华社在内的中国媒体了解与伊朗作为地区大国合作的重要性。中国媒体一直以来非常重视与伊朗媒体交换意见和合作。

他说：“过去几年，新华社和伊朗主要媒体在新闻，照片，视频，新媒体，社交等方面积极扩大了合作。”

新华社社长说，新华社与伊通社（IRNA）有着长期的友好合作经验，并指出这两家通讯社于1987年签署了第一份新闻合作协议起面对新的条件多次更新有关文件。