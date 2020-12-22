伊朗核问题全面协议外长联合声明

伊朗国家通讯社（IRNA）：2020年12月21日，中国国务委员兼外长王毅出席伊朗核问题外长视频会议。会议由欧盟外交与安全政策高级代表博雷利主持，伊朗外长扎里夫、俄罗斯外长拉夫罗夫、法国外长勒德里昂、德国外长马斯、英国外交大臣拉布等出席。

各方会后发表联合声明，重申致力于维护全面协议和安理会第2231号决议，确保其得到完整有效执行；重申对美国退出协议深表遗憾，强调安理会第2231号决议仍然完全有效；认可美重返协议的前景，同意共同努力，推动美方尽快重返全面协议。全文如下：

一、伊朗核问题全面协议参与方，即中国、法国、德国、俄罗斯、英国、欧盟及伊朗，于2020年12月21日举行了外长级视频会议。会议由欧盟外交与安全政策高级代表博雷利主持。

二、全面协议参与方再次强调致力于维护协议，以及各自为此做出的努力。他们讨论了所有各方完整有效执行协议的重要性，以及解决当前履行协议所面临的挑战的必要性，包括履行核不扩散和制裁解除承诺。

三、外长们强调，国际原子能机构作为唯一经联合国安理会授权的公正、独立国际组织，在监督核查全面协议核不扩散承诺方面发挥重要作用。他们强调继续秉持诚意与国际原子能机构保持合作的重要性。

四、外长们忆及全面协议由联合国安理会第2231号决议核可，是全球核不扩散体系的关键要素，也是多边外交的重大成果，促进了国际和地区安全。外长们重申对美国退出协议深表遗憾，强调第2231号决议仍然完全有效。

五、外长们同意加强对话，确保所有各方完整执行全面协议。外长们认可美国重返协议的前景，强调愿共同努力，积极处理这一问题。