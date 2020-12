伊朗少儿获联合国粮农组织比赛第一奖

伊朗国家通讯社(IRNA):联合国粮农组织在社交宣布2020世界粮食日宣传海报竞赛的获奖者。

据该组织消息,伊朗七岁的宝宝阿特林·阿甫莎莉·塔范娜(Atrin Afshari tavana)的作品《Farmers are the best champions in the world》获得2020世界粮食日宣传海报竞赛的一等奖。

每年的10月16日是世界粮食日(英语:World Food Day)。联合国粮食及农业组织(联合国粮农组织,FAO)成立于1945年10月16日。于是第20届联合国大会于1979年11月将10月16日定为世界粮食日,1981年起施行。设立此主题日旨在唤起世界对发展粮食和农业的高度重视。

这是世界各国政府每年在10月16日围绕发展粮食和农业生产举行纪念活动的日子。在这一天,世界各国应围绕联合国粮农组织确定的当年主题展开宣传活动。

1972年,由于连续两年气候异常造成的世界性粮食歉收,加上苏联大量抢购谷物,出现了世界性粮食危机。联合国粮农组织于1973年和1974年相继召开了第一次和第二次粮食会议,以唤起世界,特别是第三世界注意粮食及农业生产问题。但是,问题并没有得到解决,世界粮食形势更趋严重。

关于“世界粮食日”的决议正是在这种背景下做出的。 1979年,联合国粮食及农业组织(粮农组织)第20届大会决定从1981年起,把每年的10月16日(粮农组织创建纪念日)定为世界粮食日,旨在促进人们重视粮食生产,鼓励发展中国家开展经济和技术合作,增强公众对于世界饥饿问题的了解,促进发达国家向发展中国家转让技术等。选定10月16日作为世界粮食日因为联合国粮农组织创建于1945年10月16日。联合国粮农组织在关于世界粮食日的决议中要求,各国政府在每年10月16日要组织举办各种多样、生动活泼的庆祝活动。