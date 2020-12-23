中国媒体：疫情与制裁双重压力下 伊朗民众坚韧面对生活

伊朗国家通讯社（IRNA）：据环球资讯广播消息，国际在线报道（记者 李惠中、 雷湘平）：2020年，对伊朗民众来说，是异常艰难的一年。除了要面对突如其来的新冠肺炎疫情天灾，还要面对美国非法单边制裁的人祸。他们在疫情与制裁带来的双重压力之下，依然展现出了面对困难的坚韧和对美好生活的向往。

两年前，伊朗小伙儿黑达里在首都德黑兰开了一家名叫“伊朗之旅”的旅游公司。2019年，随着伊朗对中国游客免签政策的正式生效，越来越多的中国游客来到伊朗，让黑达里的公司发展步入了快车道，公司每月收入可达到数万美元。但是现在情况全变了。“由于我们国家受到经济制裁，旅游是个很好的为国家赚取外汇的行业。疫情以前，我们公司作为一个新手发展得特别快，每月都可以吸引新的中国合作伙伴，我个人比较喜欢这个工作，天天忙也不累。2020年本来做了很多计划，比如开始接待一些新的旅游团和新的项目，但是因为疫情，我们在旅游方面已经没有营业，公司已经关门了。”

新冠肺炎疫情给伊朗旅游业带来的冲击是严重的。据伊朗旅游部门公布的数据，2020年3月-6月，仅有74名外国游客来伊旅游，而去年同期的数据是230万人。黑达里告诉记者，2020年2月下旬，也就是在伊朗疫情暴发前的几天，他的公司送走了最后一批游客。4月份，他的公司不得不解散了。不过黑达里对于旅游行业的热爱并没有消失，他说：“我仍然准备着重新开张自己的旅游地接公司，疫情总会结束的，希望还是要有的。”

黑达里的中文名字叫伟民，意思就是伟大的人民。在他和很多伊朗人身上，其实我们能够感受到伟大的人民所共有的性格，那就是充满希望且坚韧不拔，时刻为了生活去奋斗。在疫情期间解散公司的这段日子里，黑达里转行做起了进出口业务，将伊朗的开心果出口到中国并从中国进口产品。

如果说到货物进出口，伊朗的一个重要产品就是藏红花。它的藏红花产量占到了全球90%以上，其中大部分以空运形式出口到其他国家。在伊朗藏红花主产区霍拉桑·拉扎维省的图尔巴特·海达里市，苏莱曼·古里经营着一家藏红花加工厂，往年工厂藏红花的出口量能达到每年10吨左右。古里告诉记者，在疫情持续和美国制裁的双重压力下，今年伊朗藏红花种植户收入降低了很多，他的工厂出口也出现了明显的下降。“今年工厂的藏红花出口相比往年降低了，一是由于制裁，我们之前出口藏红花是通过在海外的账户来接收款项，但现在这些海外账户因制裁被冻结了，我们只能通过其他渠道回收款项，这些渠道费用更高，我们的利润就相应减少了。二是由于疫情，疫情导致全球对藏红花的需求减少了，我们的藏红花出口量大概下降了30%。”

美国单边制裁还不知什么时候结束，但面对疫情，古里表示，只要全球各国积极防控，疫情总会过去，经济也能逐步好转，他的藏红花生意也在等待这样的复苏。“希望明年世界各国能够恢复正常往来，国际旅游、贸易能够正常进行，特别是藏红花经济能重新得到发展。”

目前，伊朗是中东地区新冠肺炎疫情最为严重的国家之一。疫情难以有效控制的很重要的一个原因，是美国政府疫情期间不仅没有放松对伊朗的制裁，反而步步加码。美国的制裁使得伊朗在购买呼吸机、核酸检测试剂盒等本来就短缺的医疗物资方面更加困难，而且国际货币基金组织批准向伊朗拨付的50亿美元抗疫贷款也被美国政府阻挠。伊朗外长扎里夫就曾批评，美国的行为无异于“医疗恐怖主义”。

而最终承受伤害的，只能是普通的伊朗民众。接受现实，成了他们生活的必须。比如索玛耶女士，她在伊朗一家进出口企业担任中文翻译，今年疫情刚刚在伊朗暴发时曾经接受过记者的采访。她说，疫情在伊朗已持续了10个月，完全改变了她的生活方式，美国的制裁与这次的疫情给她带来了太多压力：“伊朗现在的情况比较糟糕，我因此很少去父母家，上次我见他们大概是3个星期以前，因为是我女儿过生日。伊朗人的娱乐本来就比较少，有了这个病（毒）以后，我们的娱乐基本就没有了。一方面工作要保持下来，工作方面感觉很不稳定，本来受到美国制裁，伊朗经济不行，现在加上疫情，我们有了更多的压力。”

就像伊朗总统鲁哈尼说的，实际上伊朗同时在跟两种病毒作斗争，一个是新冠病毒，另一个是美国的政治病毒。在伊朗法尔斯省省会设拉子工作的扎尔扎德医生，对于美国制裁给抗击疫情带来的负面影响深有体会。扎尔扎德介绍，目前他所在的医疗中心每天要接待1500人左右，其中不少人需要进一步确认是否感染新冠病毒，但是美国制裁导致的物资短缺让检测效率大大降低。“我们看到，医生们尽管身体疲惫，但精神饱满，依然坚守岗位。当然，美国制裁对医院应对疫情的实际影响也不容小觑，现在对新冠患者最重要的检测手段是核酸检测，现在有快速检测手段，但由于制裁造成的困难，我们采用的核酸检测出结果速度较慢，病人需要等一段时间才能知道自己到底有没有患病。”

就像扎尔扎德所说，虽然医生们身体疲惫，还要面对美国制裁造成的困难，但包括医护人员在内的每个人都在坚守岗位，都在为了胜利而战斗着：“我相信，我们最终会战胜新冠肺炎，就像当年战胜SARS一样，所有人都期待着好消息。”