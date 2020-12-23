伊朗常驻联合国代表：美国对伊朗的施压不会成功 应立即重返并执行伊核协议

伊朗国家通讯社（IRNA）：在发言中塔赫特∙拉万希表示，根据联合国安理会2231号决议，伊核协议是“为伊朗核问题提供全面、长期以及适当的解决方案”，以建立同伊朗的新关系，并促进“与伊朗的正常经贸以及经济合作与互动”的举措。他提到，伊核协议的签署经历了非常复杂的谈判，包括艰难的权衡和取舍，所以任何修改、重新安排或延长协议内容的提议均违反联合国安理会2231号决议，伊朗不能接受。而美国退出伊核协议以及重新对伊朗施加制裁，违反了联合国安理会2231号决议以及《联合国宪章》和国际法的相关规定。

他表示，过去四年，美国针对伊朗所有经济部门施加了超过1500次制裁，并且制裁或将在美国现任政府的任期内持续增加，这实际上是一场用经济手段取代武器的全面战争。他提到，制裁阻止了伊朗人道主义物品的进口，比如特定的医疗设备及药品。美国声称人道主义物品免于制裁完全是谎言，声称制裁并非针对伊朗人民，是纯粹的伪善。制裁不仅造成伊朗经济困难，而且会导致无辜者死亡。美国的制裁是非法、不道德、不人道以及残酷的，是经济恐怖主义和反人类罪行。

塔赫特∙拉万希提到，制裁只是美国对伊朗的霸凌和破坏行为的一部分，美国还实施了诸如军事冒险、干涉伊朗内政以及一系列其他挑衅行为。一个最直观的例子就是在美国总统的直接命令下，美国残忍暗杀苏莱马尼，这一恐怖主义行为严重违反了国际法。此外，还有重要线索表明，美国在地区的亲密盟友以色列实施了对伊朗著名科学家法克里扎德的暗杀行动，而暗杀伊朗核科学家的恐怖主义行为此前就已经发生。

塔赫特∙拉万希表示，伊朗感谢联合国安理会成员国的宝贵支持，这些支持不仅局限于伊核协议，也包括支持多边主义，并反对单边主义和霸凌行为。他提到，美国应该清楚，对伊朗的恐吓以及施压政策不会成功，唯一的解决方案就是立即、完整和无条件返回并执行伊核协议。伊朗官方已经明确指出，如果伊核协议相关各方无条件、有效和充分履行协议义务，伊朗也将履行其职责。

最后塔赫特∙拉万希表示，西方国家不断向地区输送武器，使中东变为“火药桶”，此举旨在破坏地区和平和稳定。伊朗愿意同地区邻国开展合作、紧密团结、消除分歧。