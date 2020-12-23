中国呼吁美国早日无条件重返全面协议并恢复履约

伊朗国家通讯社（IRNA）：据中国常驻联合国代表团官网消息，12月22日，联合国安理会就伊朗核问题举行视频公开会，中国常驻联合国副代表耿爽出席。

耿爽在发言中指出，不久前举行的伊核问题外长视频会议对外发出了积极和强烈的信号，各方应以此为契机，抓紧接触磋商，加强外交努力，推动全面协议尽快重回正轨。当务之急，是美方迷途知返，早日无条件重返全面协议并恢复履约。

耿爽发言全文如下：

主席先生：

我感谢迪卡洛副秘书长、欧盟驻联合国代表团团长斯科格大使和比利时常驻代表克里德尔卡大使所作通报。

伊朗核问题全面协议是多边外交重要成果，业经联合国安理会第2231号决议核可，具有法律约束力，应得到切实有效执行。维护全面协议就是维护多边主义，维护中东地区和平稳定，维护国际核不扩散体系，维护以国际法为基础的国际秩序。

美国单方面退出全面协议，持续对伊朗极限施压，破坏各方维护全面协议努力，是造成伊核问题当前困境的根本原因。今年以来，美公开在安理会推动延长对伊武器禁运，要求启动“快速恢复制裁”机制，单方面宣布对伊制裁已经恢复，不顾国际社会观感，连续上演多出闹剧。面对美方无理诉求，安理会成员坚持客观公正立场，拒绝为美背书，不承认美方行动具有任何法律、政治或实际效力。安理会主席也作出不对美方要求采取行动的结论。这是公理正义对霸凌行径的坚定拒绝，多边主义对单边主义的有力回击，国际人心向背的生动写照。

主席先生，

当前伊核形势酝酿重要变化,面临新的机遇挑战。各方应保持冷静克制，坚定履行全面协议，在联委会框架下通过对话协商化解分歧，恢复全面协议权利和义务的平衡。昨天，伊核问题外长视频会议成功举行，各方重申致力于维护全面协议和安理会第2231号决议，确保其得到完整有效执行，认可美重返全面协议的前景，同意共同努力，推动美方尽快重返全面协议。这次外长会对外发出了积极和强烈的信号，各方应以此为契机，抓紧接触磋商，加强外交努力，推动全面协议尽快重回正轨。当务之急，是美方迷途知返,早日无条件重返全面协议并恢复履约。

中方理解个别国家对地区安全等问题存有关切,但将其与全面协议直接挂钩、要求重开全面协议谈判将为解决伊核问题困境设置新的障碍,增加新的复杂因素。王毅国务委员兼外长在10月20日安理会海湾地区局势部长级会议上倡议,成立一个海湾地区多边对话平台，启动包容性对话进程,就地区安全问题开展讨论,由易到难不断凝聚共识。我们愿将中方倡议同俄罗斯等提出的类似倡议进行对接，相互借鉴，形成合力。安理会成员和地区国家可以此为基础,秉持诚心善意,认真对话探讨,逐步积累势头，争取最终达成共识，解决各方合理关切，回应国际社会期待。

主席先生,

秘书长在报告中肯定全面协议作用,称其为全面、彻底解决伊核问题的最佳途径。秘书长呼吁各方通过争端解决机制建设性化解分歧，感谢各方支持“贸易结算支持机制”运作，认为各方在当前经济和疫情背景下与伊开展经贸合作至关重要。中方对这些内容予以赞赏。

刚才迪卡洛副秘书长在通报中也介绍了美方不顾国际社会共同呼声,执意推动安理会全面恢复对伊制裁遭到安理会成员普遍抵制，和伊朗方面未能完整履行全面协议义务的事实，以及秘书长对当前海湾地区紧张局势的担忧。中方希望秘书长和秘书处能继续推动并协助各方的外交努力，继续为伊核问题的解决发挥重要作用。

中方始终致力于维护安理会决议的权威性,维护全面协议的有效性。中方将继续站在历史正确一边,坚定奉行多边主义，同有关各方一道,为推动伊核问题的政治外交解决、为维护地区和平稳定作出不懈努力。

主席先生,

根据本月工作计划，如果不出意外的话,这将是安理会在2020年举行的最后一场会议。借此机会我要向比利时、多米尼加、德国、印尼和南非五个非常任理事国道别，感谢你们在过去两年里为推动安理会工作所作的努力与贡献,希望你们离开之后一如既往地给予安理会支持与配合。

最后,期待即将到来的2021年带给大家健康与安宁，和平与安全，团结与合作。

谢谢主席先生。