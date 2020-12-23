俄罗斯指责联合国怯懦：涉伊报告中未谴责伊朗官员被杀事件

伊朗国家通讯社（IRNA）：据俄罗斯卫星通讯社报道，波利扬斯基在联合国安理会会议上表示：“我们满意的是，秘书长在报告中对美国退出《联合全面行动计划》及其在此问题上采取的进一步举措表示遗憾。安东尼奥·古特雷斯做出的美方行动或对其他参与者执行2231号决议造成负面影响的结论也同样重要。”

波利扬斯基称，但联合国秘书长的报告依然不能说是完全平衡。他指出，问题还和以前一样：不能要求一方恢复全面履行伊核协议，而对另一方没有要求。

波利扬斯基说：“我们很遗憾，联合国领导层又一次缺乏勇气，没有明文敦促美国恢复全面且无条件履行2231号决议和《联合全面行动计划》，并取消违背协议采取的所有措施。”

他强调：“我们已是第二次对秘书长报告中就伊朗官员被杀事件采用的不当措辞感到震惊。报告中既未谴责这些行为，也未提及可能造成的负面影响。而且，像之前的卡西姆·苏莱曼尼事件一样，报告中也未就穆赫辛·法赫里扎德之死表示同情。除了怯懦，很难再用其他的词来形容。”

法赫里扎德于11月27日在德黑兰省遭暗杀，身受重伤，在医院不治身亡。伊朗国防部证实，死者为国防部下属研究与创新组织的负责人。伊朗议会议长穆罕默德·巴吉尔·卡利巴夫称，法赫里扎德还担任伊朗国防部副部长一职。

2020年1月3日凌晨，美国在巴格达国际机场区域开展了击伊朗将军、伊斯兰革命卫队特种部队指挥官卡西姆·苏莱曼尼和伊拉克人民动员组织副指挥官阿布·迈赫迪·穆汉迪斯的行动，华盛顿认为他们参与了2019年12月31日袭击美国驻伊拉克大使馆的行动。作为回应，伊朗袭击了美军驻伊拉克的军事基地。