伊朗外长回应特朗普：责任你自负！

伊朗国家通讯社（IRNA）：当地时间20日，美国驻伊拉克大使馆遭火箭弹袭击，虽然美使馆启动了防空系统进行拦截，但部分设施仍受到了轻微损坏。23日，特朗普突然在推特上称袭击中未发射的火箭弹“来自伊朗”，弹体上有英文注明“107毫米”口径。

面对这突如其来的“脏水”和“狠话”，约5小时后，伊朗外长“回敬”道，“把你的公民派遣海外，让他们置于风险中，并不能将注意从国内灾难性的失败中转移。”

随推特，伊朗外长附上两张图。一张是精心制作的特朗普历史“推特墙”，6条推文均为特朗普在（2011至13年间）奥巴马任期内所发，扬言“奥巴马为了连任，会‘打伊朗牌’、对伊朗发动战争”。

另一张图，统计了美国近100年，单次灾难造成的死亡人数排行。排名前3的均为美国12月某天的新冠肺炎新增死亡人数，1928年佛州飓风排第4，“9.11”排第5。

截至目前，美国累计超320000人因新冠死亡，象征着系统性的抗疫失败。而特朗普政府抗击新冠不积极，却屡屡干涉他国内政，恶意打击别国企业；临近伊朗高级将领苏莱曼尼在伊拉克遭美国刺杀一周年，又将佐治亚号核潜艇开进波斯湾，被国际媒体解读为“公然威胁伊朗”。

伊朗外交部发言人同样驳斥了特朗普的推文及图片，称伊朗遭受“反复、毫无根据、捏造出来的指控”，这些指控的目的是“化解特朗普目前极端艰难的处境。”

截至本文发稿前两小时，扎里夫又于当地时间24日下午发布一条推特，回顾起伊拉克战争，“点名”特朗普“使用一张毫无价值的照片鲁莽指责伊朗。”

扎里夫提醒道，“上一次美国用‘捏造的大规模杀伤性武器’（WMD fabrications）毁了这个地区，浪费了70亿美元，造成58976美国人死亡。”并警告道“这次更糟糕，特朗普如果为了自救采取任何冒险主义，责任将由他自负。”

2003年，美国时任国务卿鲍威尔在联合国拿出一小瓶白色粉末，宣称是伊拉克“大规模杀伤性武器的证据”，后被普京嘲讽“搞不好是洗衣粉”。