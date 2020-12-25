伊朗圣诞节：伊朗人如何庆祝圣诞节

伊朗国家通讯社（IRNA）：伊朗是政教合一的国家，大多数人都信奉伊斯兰教，但在伊朗还有其他教派共存在这个国家里。

大约有30多万名的基督教徒生活在伊朗，他们相信耶稣基督是世界的救世主，他们信奉上帝。在12月份最重要的节日圣诞节期间，这些基督徒在伊朗的基督教社区内庆祝圣诞节。大多数的基督徒都是在伊朗生活的亚美尼亚人，他们的祖先来自亚美尼亚这个伊朗北部的国家，一个同样有着古老传说的土地。

他们住在伊朗的德黑兰、乌尔米亚，大不里士和伊斯法罕等不同的城市，每年12月1日，伊朗的基督徒开始禁食，他们在圣诞节前不吃肉、不吃鸡蛋、不吃牛奶或者奶酪。

在圣诞节那天，他们做传统大菜烤火鸡、鸡肉炖菜等来庆祝耶稣基督的诞生。圣诞节事的伊朗儿童会收到新衣服，但很少有其他礼物。

由于大多数基督徒都是伊朗亚美尼亚人 ，他们在全国各地的教堂里与朋友和家人一起庆祝圣诞节。

伊朗的圣诞文化与传统

在伊朗德黑兰的基督教区，圣诞树上装饰着红色、绿色和金色礼品盒，摆放在商店橱窗后面或不同商场和酒店的入口处，透露出浓厚的节日气氛。

在伊朗的圣诞节期间，装饰后的圣诞树木，以及圣母玛利亚，约瑟夫和婴儿耶稣的耶稣诞生场景的圣物，也可以德黑兰市中心附近的在米尔扎Shirazi大道和Ostaad Nejatollahi（别墅大道）及其周围的商店看到，因为那里居住着很多伊朗基督徒。

当然圣诞节的节日气氛还能在德黑兰城市北部的商店感受到，橱窗里装饰着圣诞节的糖果棒、雪球、圣诞老人等装饰品。

圣诞节，伊朗不像其他国家那样对公共庆祝活动进行限制。如果你想买圣诞装饰品，不光是在基督教区可以买到，在伊朗的全国各地买到你想要的圣诞装饰品。

还可以参加圣诞庆祝活动，特别是在伊斯法罕、设拉子、大不里士 等主要城市，甚至是在马什哈德这样的宗教城市你也可以感受到与众不同的圣诞节。