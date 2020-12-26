伊朗总统指责美国阻碍其获取疫苗

伊朗国家通讯社（IRNA）：他说，“不仅在疫情疫苗方面在购买药品和食品也他们（美政权）一直利用威胁论和单边制裁阻止我们的渠道。

鲁哈尼表，美通过威吓和威胁世界卫生组织和其他国家阻碍了伊朗想购买的疫苗过程。”

伊朗总统说，“有意思的是他们先说我们允许你们通过一些银行购买药物，然后提出要求让我们把购买药物的钱财转到他们（美国）负责的几家银行！那我们怎么能相信你们呢？你们就是以偷窃闻名的。”

他继续说，我们通过在国内开辟研究疫苗和在国际市场购买疫情疫苗正在为反抗疫情的未来安排并做出努力。

伊朗总统表示，幸运的是伊朗国内处于疫情风险等级最高级别的红色区域已经清零，迎来抗疫胜利是可能的，但或许会有一点困难和需要时间。

鲁哈尼表示，很高兴伊朗国内已经没有任何红色区域，但是有必要继续改善国内的疫情情况，在政府与民众之间的紧密配合下的抗疫斗争也有必要继续下去，确信伊朗最终一定会取得胜利。

为了防控疫情，根据疫情风险等级的高低，伊朗将全国范围内的不同城市分为红色区域、黄色区域和白色区域。

过去2个月，为了控制住第三波疫情，伊朗政府采取了一系列的限制措施，包括限制交通出行、关闭非必要的商业活动以及在疫情最为严重的地区实行晚间宵禁。

截至本月25日，伊朗处于红色区域的城市数量已经从160个减少为0，每日新增死亡病例已经从11月下旬高峰期的日均超过400人下降到低于150人。