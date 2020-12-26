探寻丝路文明——伊朗手工艺术品展在南京开幕

伊朗国家通讯社（IRNA）：据中国交汇点报道，伊朗是“一带一路”沿线上的文明古国，其传统手工艺品可谓举世无双，是人类历史文化长河中璀璨的瑰宝。闻名世界的波斯地毯，具有浮雕感的铜铁器皿，手工绘制的各种盘子罐子，天然染料染制的布艺长巾等等，一张张、一件件精美绝伦的手工艺术作品，为观众揭开一个文化深厚、热情绚丽的伊朗。

横跨东西的丝绸之路和贯穿印度洋的海上航线，自古就将中国和伊朗这两个灿烂的文明古国紧密联系在一起，中伊两国始终保持着密切友好的合作关系，中国是伊朗在亚洲的第一大贸易伙伴。南京市委宣传部常务副部长纪增龙在致辞中表示，这次展览为中伊两国提供了一个加深了解，凝聚共识的契机。南京的民间文艺工作者能够近距离地了解了伊朗传统手工艺的技法和表现形式，对于南京民间传统手工艺的创作也产生积极的推动作用，“期待在不久的将来将会有更多的中国传统艺术作品走进伊朗，让伊朗的朋友也爱上中国的文化艺术。”

伊朗伊斯兰共和国驻上海总领事馆总领事拉马赞·帕尔瓦兹（Ramazan Parvaz）表示，南京与伊朗设拉子互为友好城市，无论是在和平年代还是在困难时期，两国一直保持友好交往，并且相互支持。“伊中两国有着广泛的文化共性，若能使这种深厚的友谊文化继续流传，将会是一件非常伟大的事情。”帕尔瓦兹还建议在新冠疫情之后，双方继续探索更多方式的深入沟通，让“一带一路”像丝绸之路一样闪耀辉煌。

进博会伊朗国家馆馆长侯赛因·博海（Hossein Bordbar）是一名波斯地毯的收藏家和设计师，他介绍，此次的展品主要有来自波斯不同地区的地毯、美术雕刻、细密画以及其他手工艺品，还有来自伊朗艺术之城伊斯法罕的ZEEEN品牌工作室的设计作品。

用对比色勾勒出装饰图案，用光和阴影来传达深浅和律动，波斯地毯是波斯文化和艺术最突出的表现之一。西汉时期张骞出使西域，将丝绸带到波斯，波斯人将这种名贵的丝线融入地毯的编制，翻开波斯地毯编织工艺史上崭新的一页。四蹄翻腾，长鬃飞扬，目光炯炯，一群马儿高昂着头，仿佛随时都会从画框里飞奔而出。现场的一幅骏马图让观众赞不绝口，不时有人拍照、问询，进博会伊朗国家馆工作人员介绍，伊朗地毯是手工纺线，手工打结编织，家庭作坊式生产，染料均取自天然植物，这副骏马图混合了羊毛和丝绸，触感柔软，色彩明亮，长久保存不褪色，非常适合作挂饰。目前伊朗也是世界上最大的手工地毯生产国和出口国，占世界总产量的四分之三。

一个锡盘、一幅铜画至少得敲敲打打半个月，一个纺织工人一个月才可以织就一平米地毯，用骆驼骨制成的小小的首饰盒全凭手工艺人们一点点挖凿打磨，每件作品的上色都是一笔一笔绘画而成，这样的工匠精神让现场观众孙阿姨非常受震撼，孙阿姨是一位手工艺术爱好者，业余时间喜欢编制绳结，“我们中国的非遗和一些民间艺术也要这样持久地一代代传承下去，发扬光大。”

镌刻着伊朗人民的勤劳智慧，散发着浓郁的文化气息，“探寻丝路文明——伊朗手工艺术品展”将一直延续到2021年1月15日。