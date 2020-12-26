伊朗参加三亚国际文博会

伊朗国家通讯社（IRNA）：据中新网消息，文化博览盛会，2020三亚文博会规模相比前四届有较大提升，设三大主题展区、九个专题展以及十八个分会场，期间将举办国风盛典主题欢迎晚宴、“夜间文博会”系列活动、“文化新动能聚力自贸港”国际高峰论坛、文创设计大赛等。

12个国家的驻华使节带团参展。伊朗驻华大使穆罕默德·克沙瓦尔兹扎德在25日的开幕式上说，非常高兴能够来到气候宜人、风景秀丽的海南岛。他说伊朗和中国的友好关系可以追溯至2500年前的丝绸之路，中伊友好源远流长。2021年将迎来中伊建交50周年，伊朗将通过各类线上线下文化活动来纪念中国和伊朗之间的友谊，希望三亚文博会能够搭建起海南与伊朗文化经济合作的新起点。

三亚市委副书记、代市长包洪文介绍，三亚文博会自2015年创设以来，不断提升国际化水平，内容、规模、层次都有提高。希望未来继续与各界加强交流合作，做大做强文化产业，推进文化强市建设，为加快打造充满活力魅力的世界级滨海旅游城市、开放创新的海南自由贸易港标杆城市、宜居宜业的民生幸福城市，汇聚强大文化力量。

据悉，前四届三亚文博会先后吸引了来自110多个“一带一路”沿线国家、地区及友好城市的900余家企业参展，有16名驻华大使和70多位外交使节应邀参会和带团参展。