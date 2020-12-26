波斯49件流失瑞士古砖回家

伊朗国家通讯社（IRNA）：据伊朗文化遗产、手工艺品和旅游部国际司负责人，这些古砖拥有2800年的历史。

他在接受伊通社记者采访时说，这些古砖头上的图案都是与波斯古文明的传说和神话有密切的关系；就这些珍贵的古物应该提到的另一个问题是它们的“彩色”特点；这会让返回祖国的古砖变成一组独一无二的文化遗产。

这位伊朗官员表示，在这些古砖上能发现一些人体鸟、人体样等的神秘图案，这些内容都值得深刻的研究。

据悉，该49件古砖可追溯到公元前2800年，是前几十年非法地出国了。