伊朗世界非物质文化遗产代表作：坎儿井

伊朗国家通讯社（IRNA）：水是古代伊朗人最神圣的自然元素之一。根据伊朗古代神话传说，水是真主在六大创造阶段中，第二阶段被创造的，创造水的时间是4月中旬。根据神话传说，水是真主在创造天空之后还没有创造其他被造物之前被创造的。

伊朗太阳历八月（阿邦）是以生命元素和神圣的水而命名。阿娜希塔意为纯洁和水元素的守护神，波斯文学以不同的形式记录了它。

阿娜希塔女神是大地上所有水和所有生物的源泉。

但是有关水的神圣和尊贵早已在伊朗的民间传统和信仰中广为流传，其中部分传统仍在伊朗文学、生活习俗和信仰中得以保留。此外，因伊朗的气候条件使得节约用水变得尤为重要，各地区的人以不同的方式蓄水。挖掘坎儿井或称为地下渠道就是其中的一个方式，在数千年后的今天坎儿井作为伊朗人民创造性解决用水难的办法令世人感到钦佩。

坎儿井，或者称井穴也称为井渠，通常是指在地下挖掘一条地下水道以便将地下水源引至地面使用。这条地下通道提取地下水源用于农田灌溉和其他用途。这条地下水渠最长可达数千米。最终这条地下水渠中的水被引到地面上的水渠和蓄水池，这些蓄水池也称为涝坝。

坎儿井建筑技术早在公元前1000多年前就在伊朗干旱地区广为流传，这一技术也使得该地区农民在长期干旱无法找到地面水源的情况下仍可进行农业耕种。这一发明在世界享誉盛名之后，从伊朗传播至世界各地，世界其它地区的人民也采用了这一技术。现在从中国到摩洛哥甚至美洲都有许多这样的坎儿井。

坎儿井作为一种蓄水方式具有许多益处。首先，这条水渠大部分水在地下流淌，从而减少了蒸发和渗入土壤中所带来的损失。其次，借助引力确保了系统能力无需抽水泵。最后便是利用了可再生的地下水资源。

根据考古挖掘及陶瓷样品，最古老的坎儿井遗址也有3000多年的历史，而今天伊朗戈纳巴德镇现存且使用的坎儿井水渠至少也有2500年的历史。然而考虑到地区的气候条件，位于戈纳巴德镇北部平原的古代居民区的人们通过坎儿井技术提取地下水是唯一确保所需水资源的途径。因此，伊朗具有世界上最古老的坎儿井文明。

伊朗古代人早在数千年前就已掌握这一发明，并通过这一技术收集地下可观的水资源，并将其引上地面使用。这些水如天然的泉水一样常年来在没有任何辅助工具的情况下流向地面，用于灌溉农田、绿地和果园。这项发明同时还带来了漏壶和水磨机。尽管这项发明经历了数千年，但今天部分村庄、居民区和畜牧地区仍可利用这一方法。

地下井渠或坎儿井是由一个洞口或一个敞开的地下渠道出口，一条倾斜的地下渠道和多个竖井组成。而挖掘的竖井也被称为轴，除了向地面运输水源之外，还起有改善地下通道的作用。同样也被视为是清淤、修复和观看坎儿井内部的通道。

坎儿井的长度对它的出水量也有影响，相比自然条件也有所不同。这些自然条件取悦于地面的坡度和竖井的深度。另一方面，地下水位越低，竖井就要挖的越深。坎儿井的长度最重要的因素取决于地面坡度。地面坡度越小，坎儿井就需要修的越长。相反，地面坡度越大，坎儿井的长度就越短。

据统计，伊朗现有36300条坎儿井，伊朗坎儿井地下渠道总长为217800公里，而地面渠道的总为长158268公里。

世界上唯一的双层坎儿井位于伊朗伊斯法罕省阿尔德斯坦镇的一个郊区，这条坎儿井有两层独立的水渠。令人感到惊奇的是这两层水渠的水互不影响。这条坎儿井修于800年前。

坎儿井因利用地下浅层的含水层，这一资源并不丰富且非常不稳定，地下水层变化非常敏感。在夏季，植物需要更多的水分，由于夏季和干旱年坎儿井的水将会变少。坎儿井相比水井在遭遇洪水、地震和其他自然灾害时更容易受损，有时这些损坏需要重新修复或者无法修复，从经济角度讲这并不划算。

联合国教科文组织宣布，将伊朗的坎儿井列入《世界文化遗产名录》。呼罗珊、亚兹德、克尔曼、伊斯法罕以及中央省的11条坎儿井被列入《世界遗产名录》。这些坎儿井的年