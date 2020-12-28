媒体：40国拟购中国疫苗，伊朗将采购，或用人民币交易

伊朗国家通讯社（IRNA）：据媒体报道，自今年3月以来，目前已知的，中国已向各国提供了2000多亿只口罩、20亿件防护服、8亿份检测试剂盒。而近期，全球多国青睐中国企业研制，生产的疫苗，并已开始大批量采购。无独有偶，事情又有新进展。

据媒体12月28日最新报道，伊朗方面表示，伊朗将从中国购买100万剂新冠病毒疫苗。俄媒一天前报道，红新月会负责人赫马蒂（Karim Hemmati）指出，相关限制对伊朗的疫苗采购造成障碍，但目前已获得突破。赫马蒂说：“红新月会将从中国购买一百万剂疫苗，其余的约2000万剂将由卫生部提供。”与此同时，他表示，瑞还将提供另外15万到20万剂新冠疫苗。这一迹象就佐证了，我们前面提及的，人类共享医疗，科研成果，不可阻挡。

尽管美元对伊朗经济发起限制 ，甚至切断伊朗央行与全球经贸的结算通道，但伊朗经济与全球企业的交易并没有停止。值得一提的是，数月前，伊朗正式宣布将人民币列为主要外汇货币，以替代美元地位。

有分析认为，伊朗将从中国购买100万剂新冠病毒疫苗，或也可能采用人民币等非美元货币进行交易。而如果是这样的货币交易方式，则印证了，我们多次提及的，中国企业生产的医疗物资或正在成为全球经济的某种硬通货。

值得注意的是，由于中国疫苗表现了可靠性和有效性，现在已经有至少40个国家向中国企业提出了新冠疫苗的采购需求。也就是说，目前，至少40国计划，拟购中国疫苗。另有数据透露，中国四款疫苗已拿到了约16个国家的近5亿剂疫苗的合同，并且订单数量还在持续增长。

而在上周，土耳其卫生部长法赫尔丁·科贾称，未来几天该国将接收首批中国科兴公司研发的新冠病毒疫苗，因为土耳其的初步测试结果表明其有效性达91%。据外媒报道，土耳其已经签署了采购5000万剂这一疫苗的协议。也就是说，这家中国企业已获得来自土耳其5000万剂的大订单。

而事情的另一个新进展是，俄罗斯卫星通讯社12月28日消息，科贾表示，原本计划于28日抵达土耳其的首批新冠疫苗（300万剂），将延迟1到2天抵达土耳其。这也意味着，在新年到来之前，中国疫苗或将抵达土耳其。