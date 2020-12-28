伊朗疫情持续好转，或能做好防疫工作将能切断疫情传播链条

伊朗国家通讯社（IRNA）：伊朗卫生部发言人萨达特拉里表示，自27日中午至28日中午，伊境内新增新冠肺炎确诊病例5908例，新增死亡病例121例，新增治愈病例9071例；伊境内累计确诊1206373例，累计死亡54814例，累计治愈960751例，累计进行新冠病毒检测7460422人次；现存确诊病例190808例，其中重症患者5174人；今日新增确诊病例中798例住院治疗。目前全国分别有108、340个橙色和黄色风险城市。

她表示，避免聚集的防疫规定必须坚持执行，橙色、黄色风险城市不得举行20和30人以上的聚集活动。未来两个月对于控制疫情非常关键，如防疫出现松懈，疫情可能反弹并在明年2月进入新一轮高峰。但如能做好防疫工作，我们将能切断疫情传播链条，战胜疫情。

伊朗总统表示，幸运的是伊朗国内处于疫情风险等级最高级别的红色区域已经清零，迎来抗疫胜利是可能的，但或许会有一点困难和需要时间。

鲁哈尼表示，很高兴伊朗国内已经没有任何红色区域，但是有必要继续改善国内的疫情情况，在政府与民众之间的紧密配合下的抗疫斗争也有必要继续下去，确信伊朗最终一定会取得胜利。

为了防控疫情，根据疫情风险等级的高低，伊朗将全国范围内的不同城市分为红色区域、黄色区域和白色区域。

过去2个月，为了控制住第三波疫情，伊朗政府采取了一系列的限制措施，包括限制交通出行、关闭非必要的商业活动以及在疫情最为严重的地区实行晚间宵禁。

截至本月25日，伊朗处于红色区域的城市数量已经从160个减少为0，每日新增死亡病例已经从11月下旬高峰期的日均超过400人下降到低于150人。