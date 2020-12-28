后疫情伊朗又将向国际游客开大门 中国人优先

伊朗国家通讯社（IRNA）：伊朗文化遗产、手工艺品和旅游部副部长穆罕默德·加塞米（Mohammad Ghasemi）说，因为中国游客在伊朗旅游业的至高无上的地位，我们自从前几年与中国春节假期开始实施“友谊世纪，在伊朗过中国传统节日”的计划并为吸引更多的中国游客来到伊朗为中国人提供了一些便利。

他表示，不幸的去年随着全世界爆发疫情我们就中国游客的计划也停止了；但是最近我们又开始做一些新的动作，这次的平台是互联网的环境，并且我们将通过网络为后疫情时代做我们的努力。

加塞米说，我们将在网络环境中为中国游客提供更多就伊朗各地名胜古迹和波斯文明的特点，让中国朋友更深地了解伊朗的文化。

伊朗文化遗产、手工艺品和旅游部副部长指出，毫无疑问的是伊中两国能通过加强双边的旅游业方面的交流更深化其友谊的关系，并落实两国领导人就扩大双边的往来。

随着２０１２年伊朗正式成为中国第１１１个旅游目的地国家，越来越多的中国游客将视线转向了伊朗。

国家旅游局直属研究机构中国旅游研究院和携程联合发布的《向中国游客致敬——２０１６年中国出境旅游者大数据》报告显示，２０１６年，中国出境旅游人数达１．２２亿人次，比２０１５年的１．１７亿人次增长４．３％，继续蝉联全球出境旅游人次世界冠军。相比每年１亿多人次的出国游人数，每年赴伊朗旅游的中国游客１、２千人还是一个小数目。

随着“一带一路”倡议的深入落实，中国和伊朗之间在政治、经济和文化等多个领域的合作将进一步得到加强，人民之间的了解也将进一步深化，越来越多的中国游客将走入伊朗，享受文化之旅，和伊朗来一场亲密的约会。