伊朗第一副议长接受中国媒体采访——我们不会屈服于美国的霸凌和欺压 会更加顽强

伊朗国家通讯社（IRNA）：在2020年的年初和年末，伊朗两位重要人物遭暗杀，地区局势骤然紧张。当地时间2020年1月3日，美国用无人机向伊拉克巴格达国际机场附近发射导弹，暗杀了伊朗伊斯兰革命卫队高级将领苏莱马尼及其同伴。11月27日，伊朗重要核物理学家法克里扎德在伊朗首都德黑兰附近遭暗杀。

对此，伊朗第一副议长加吉扎德表示，敌人采取恐怖主义行动的目的是剥夺伊朗人民的安全感，搅动地区局势给伊朗施加压力，但伊朗不会屈服，反而会在压力之下更加顽强。

伊朗第一副议长 加吉扎德：他们通过采取恐怖主义行动，恐吓我们的科学家，阻止伊朗成为一个独立国家，同时破坏人民的安全感。是的，这是很艰难的一年，但伊朗人民顽强抵抗。他们越是施加压力，伊朗越是顽强和繁荣，即便我们生活被毁，我们也决不屈服于压迫、霸凌、帝国主义和外部压力。

未来伊美关系要看美国政府实际行动

对于近期有传闻称，美国当选总统拜登或将重返伊朗核协议，并寻求实现两国对话。加吉扎德表示，伊朗很难信任美国，此前在奥巴马时代美国也有过很多对伊朗的承诺，但无一兑现，所以伊美关系能否趋于缓和，要看美国政府的实际行动而非个人意愿。

伊朗第一副议长 加吉扎德：伊朗和美国的历史交往并不友好，我们听到过美国太多的承诺，奥巴马先生和当时的副总统拜登对我们承诺了很多，但无一兑现。所以我们对拜登先生的建议是，如果他真心希望改变美国的行为，我们必须看到行动，不然没有执行力的一份协议没有任何意义。

