鲁哈尼：伊朗纳米科技稳步发展，取得的成就让国人骄傲

伊朗国家通讯社（IRNA）：伊朗伊斯兰共和国总统哈桑∙鲁哈尼（Hassan Rohani）在会上听到伊朗纳米科技专家的报告之后，表示，“今天，伊朗伊斯兰共和国不仅在纳米技术领域的科学性文章以及在有效期刊出版作品领域，而在纳米工业和产品方面取得了光明的进展。”

伊朗文化革命最高理事会主席指出，制裁不仅在进口过程中，而且在出口领域也缠着我们年轻人的科学家在接受科技领域的知识；但是我们年轻人根本不屈服于敌人的霸凌和欺压，反而在压力之下更加顽强。

据科学网信息，伊朗纳米技术在世界上排名第四，发表8791篇世界公开论文。

最新的排名表明，伊朗纳米技术排名在韩国、德国、日本和法国等国的前面，第四名。中国以56648篇的惊人数量论文高居榜首，而美国和印度分别排在第二和第三位。

什么是纳米技术？

一般来说，纳米技术是一个研究和创新领域，它涉及到在纳米级十亿分之一米范围内建造“物”——材料和设备。

纳米技术被誉为具有提高能源效率的潜力，帮助清洁环境，解决重大健康问题。据说可以大幅度提高制造业生产，大大降低成本。纳米技术的倡导者声称产品将是更小，更便宜，更轻的更多的功能和需要更少的能源和原材料制造更少。

伊朗纳米技术

伊朗在这方面的第一次研究始于2000年，出版9篇论文，当年排名第52名。伊朗国家纳米技术发展总部成立于2005年，目的是制定政策，评估纳米技术领域的成就，提高公众对纳米科学的认识，改善生活质量，并创造有利可图的市场。

目前有257家公司活跃在这一领域，其中33 %的公司从事纳米材料研究。这些公司利用非技术生产376种不同的产品，表明这是一个具有巨大经济和实际优势的领域。报告还表明，这些产品正在出口到47个不同的国家。