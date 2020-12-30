就暗杀苏莱曼尼将军的案件，伊朗将48名美国人列入追责名单

伊朗国家通讯社（IRNA）：伊朗议长顾问侯赛因·阿米尔-阿卜杜拉希安（Hussein Amirabdollahian）表示，伊朗此前曾准备了一份涉嫌参与苏莱曼尼暗杀事件的45人名单。目前，这份名单上的名字已增至48人。

阿卜杜拉希安还提到，根据从伊朗司法官员那里收到的信息，伊朗已经向6个国家发出了调查函，司法机构正在认真追查此案。

“下令和实施(暗杀行动)的美国主要罪犯数量已经从45人增加到48人，我们希望在不久的将来（可以）看到针对这起案件的司法判决和有效措施的出台。”阿卜杜拉希安称。

2020年1月3日，伊拉克巴格达机场附近，伊朗伊斯兰革命卫队“圣城旅”指挥官卡西姆苏莱曼尼（Qasem Soleimani）将军在一场美国总统特朗普自身管的空袭中牺牲。

伊朗随后要求国际刑警组织逮捕涉嫌参与暗杀苏莱曼尼的36名美国官员，其中包括美国总统特朗普。

当时，伊朗伊斯兰共和国最高领袖阿亚图拉·赛义德·阿里·哈梅内伊（Ayatollah Seyyed Ali Khamenei）称，严厉的复仇等待着杀死苏莱曼尼的“罪犯”。

与此同时，伊朗外长扎里夫随后发表推特称，美国的“国际恐怖主义”行径是极其危险且愚蠢的升级局势的行为。

“美国针对卡西姆苏莱曼尼的暗杀是一起国际恐怖主义行为。苏莱曼尼是最能有效打击‘伊斯兰国’极端组织、沙姆解放组织、基地组织等的力量。这（暗杀）是极其危险且愚蠢的升级（局势）行为。”扎里夫进而强调，美国将为其“流氓冒险主义”的一切后果承担责任。