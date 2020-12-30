2020年12月31日 上午1:50
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伊朗驻华大使馆发文：我们永远不会忘记和原谅苏莱曼尼将军的暗杀！

伊朗驻华大使馆发文：我们永远不会忘记和原谅苏莱曼尼将军的暗杀！

伊通社（IRNA）德黑兰12月31电 伊朗伟大将军苏莱曼尼烈士忌日将至伊朗驻华大使馆官方微博发文表示，美国通过胆怯地暗杀了索莱马尼将军发了严重的错误。

伊朗国家通讯社（IRNA）：伊朗驻华使馆微博周三写道，“伊拉克议会就自该地区驱逐美军的投票，是美国在该地区结束恶性存在的开端。”

伊朗驻华大使馆在其官方微博还表示，我们地区因为受到美国非法政权的干预的已经够破坏了。

这文的结尾强调，我们永远不会忘记和原谅苏莱曼尼将军的暗杀！

2020年1月3日，伊拉克巴格达机场附近，伊朗伊斯兰革命卫队“圣城旅”指挥官卡西姆苏莱曼尼（Qasem Soleimani）将军在一场美国总统特朗普自身管的空袭中牺牲。

伊朗随后要求国际刑警组织逮捕涉嫌参与暗杀苏莱曼尼的36名美国官员，其中包括美国总统特朗普。

当时，伊朗伊斯兰共和国最高领袖阿亚图拉·赛义德·阿里·哈梅内伊（Ayatollah Seyyed Ali Khamenei）称，严厉的复仇等待着杀死苏莱曼尼的“罪犯”。

与此同时，伊朗外长扎里夫随后发表推特称，美国的“国际恐怖主义”行径是极其危险且愚蠢的升级局势的行为。

“美国针对卡西姆苏莱曼尼的暗杀是一起国际恐怖主义行为。苏莱曼尼是最能有效打击‘伊斯兰国’极端组织、沙姆解放组织、基地组织等的力量。这（暗杀）是极其危险且愚蠢的升级（局势）行为。”扎里夫进而强调，美国将为其“流氓冒险主义”的一切后果承担责任。

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