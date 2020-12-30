伊朗驻华大使馆发文：我们永远不会忘记和原谅苏莱曼尼将军的暗杀！

伊朗国家通讯社（IRNA）：伊朗驻华使馆微博周三写道，“伊拉克议会就自该地区驱逐美军的投票，是美国在该地区结束恶性存在的开端。”

伊朗驻华大使馆在其官方微博还表示，我们地区因为受到美国非法政权的干预的已经够破坏了。

这文的结尾强调，我们永远不会忘记和原谅苏莱曼尼将军的暗杀！

2020年1月3日，伊拉克巴格达机场附近，伊朗伊斯兰革命卫队“圣城旅”指挥官卡西姆苏莱曼尼（Qasem Soleimani）将军在一场美国总统特朗普自身管的空袭中牺牲。

伊朗随后要求国际刑警组织逮捕涉嫌参与暗杀苏莱曼尼的36名美国官员，其中包括美国总统特朗普。

当时，伊朗伊斯兰共和国最高领袖阿亚图拉·赛义德·阿里·哈梅内伊（Ayatollah Seyyed Ali Khamenei）称，严厉的复仇等待着杀死苏莱曼尼的“罪犯”。

与此同时，伊朗外长扎里夫随后发表推特称，美国的“国际恐怖主义”行径是极其危险且愚蠢的升级局势的行为。

“美国针对卡西姆苏莱曼尼的暗杀是一起国际恐怖主义行为。苏莱曼尼是最能有效打击‘伊斯兰国’极端组织、沙姆解放组织、基地组织等的力量。这（暗杀）是极其危险且愚蠢的升级（局势）行为。”扎里夫进而强调，美国将为其“流氓冒险主义”的一切后果承担责任。