伊中合拍动画电影《功夫山羊》发布会圆满成功

伊朗国家通讯社（IRNA）：电影副导演、制片人，《THE GOOLS》制片人，《Battle of the Kings: Rostam & Sohrab》联合制片人。

发布会现场伊朗国家文化部国际处负责人穆罕默德·阿里·基亚尼，伊朗国家旅游局驻华首席代表及文化大使何飞，宁波市影视产业协会会长柯建设，宁波市海曙区电影家协会主席夏默，影片中方导演杨加助（阿助）先生，影片总制片人、博郎影业创始人金传扬先生，影片出品方浙江森菱文化传媒有限公司董事长周光尧先生等重要嘉宾出席本次电影发布会。



影片《功夫山羊》讲述的是在一个奇幻森林里，住着一群可爱的动物，它们和猎物们经过长期的一系列战斗之后达成休战和解，这些动物称之为停火协议。这个休战过程归功于在战斗期间受到一名 为“红色影子”的神秘武士的保护，它带着面具和穿着红色服装来隐藏它的身份，没有人知道它是谁。

武馆开学第一天，有三只小山羊：山古，曼古和哈比加入，它们在单腿牛师傅和独角猫师傅的带领下开始学习中国功夫。

有一天，在素食食谱中疲惫不堪的狼决定寻找合法的绕道来捕杀小山羊而不破坏停火协议和惊动“红色影子”，但它不知道这些小山羊已经是训练有素的武馆学生。由此，小山羊在家人、师傅以及伙伴帮助下，展开一场斗智斗勇和诙谐轻松的故事。