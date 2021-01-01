伊朗伟大将军苏莱曼尼烈士暗杀周年活动在德黑兰举行 伊外来宾共谴责美国政府恐怖主义

伊朗国家通讯社（IRNA）：伊朗伊斯兰共和国司法总监莱西(Ebrahim Raeisi)、伊朗伊斯兰革命卫队总司令侯赛因·萨拉米将军（Hossein Salami）、伊朗伊斯兰革命卫队“圣城旅”指挥官伊斯梅尔·卡阿尼（Esmail Ghaani）以及来自各国的客人参加今天在德黑兰大学举行的苏莱曼尼烈士暗杀周年活动。

伊朗伊斯兰共和国司法总监莱西(Ebrahim Raeisi) 在其讲话中表示，“由于伟大将军苏莱曼尼烈士的努力在该地区造成的觉醒精神永远不会消失。”

伊朗革命卫队总司令侯赛因·萨拉米将军（Hossein Salami）在其发言中谈到美国对伊朗的威胁论并说：“今天我们面对任何威胁论都没有任何担忧；而且我们期待让敌人在战场了解到我们真正的势力。”

伊朗伊斯兰革命卫队“圣城旅”指挥官伊斯梅尔·卡阿尼（Esmail Ghaani）在今天的仪式上说，毫无疑问的是暗杀伊朗伟大将军的犯罪分子会受到惩罚；但是这里应该强调的一点是伊朗圣城部队的光明大道和抵抗之路不会因美方所犯下的罪恶行为而改变。”

伊朗伟大将军苏莱曼尼烈士忌日来临中东地区许多国家，包括伊拉克、叙利亚、黎巴嫩、巴基斯坦、阿富汗等国为纪念伊朗伟大将军苏莱曼尼烈士暗杀周年举行各种的活动。

2020年1月3日，伊拉克巴格达机场附近，伊朗伊斯兰革命卫队“圣城旅”指挥官卡西姆苏莱曼尼（Qasem Soleimani）将军在一场美国总统特朗普自身管的空袭中牺牲。

伊朗随后要求国际刑警组织逮捕涉嫌参与暗杀苏莱曼尼的36名美国官员，其中包括美国总统特朗普。

当时，伊朗伊斯兰共和国最高领袖阿亚图拉·赛义德·阿里·哈梅内伊（Ayatollah Seyyed Ali Khamenei）称，严厉的复仇等待着杀死苏莱曼尼的“罪犯”。

与此同时，伊朗外长扎里夫随后发表推特称，美国的“国际恐怖主义”行径是极其危险且愚蠢的升级局势的行为。

“美国针对卡西姆苏莱曼尼的暗杀是一起国际恐怖主义行为。苏莱曼尼是最能有效打击‘伊斯兰国’极端组织、沙姆解放组织、基地组织等的力量。这（暗杀）是极其危险且愚蠢的升级（局势）行为。”扎里夫进而强调，美国将为其“流氓冒险主义”的一切后果承担责任。