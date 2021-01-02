鲁哈尼：伊朗比预测中更早地克服了第三轮疫情高峰

伊朗国家通讯社（IRNA）：伊朗伊斯兰共和国总统哈桑∙鲁哈尼（Hassan Rohani）2日出席国家疫情防控指挥部会议时表示，伊成功控制了第一、二、三轮疫情，特别是以比预测中更早地克服了第三轮疫情高峰。

他说，目前，除马赞德兰省的4个城市以外，伊大部分城市已降至橙色和黄色风险。

伊朗总统表示，伊许多经济活动集中在2至3月，如届时疫情反弹将对社会经济造成严重伤害，但只要民众坚持落实防疫措施就一定能平稳度过这一时期。

最近伊朗启动了一款国产新冠肺炎疫苗的临床试验。

在我国卫生部长见证下，3名受试者接种了这款疫苗。还有另外56人将在临床试验第一阶段接种该疫苗，相关结果将在不到一个月后公布。

伊朗总统鲁哈尼同时说，伊朗将进口外国疫苗，同时使用国产疫苗。

报道称，由于遭到美国制裁，伊朗无法使用全球银行系统，因而在订购疫苗方面面临障碍。不过，伊朗央行已经划拨约2.45亿美元，用于进口新冠疫苗。

伊朗的疫情“拐点”很快就将到来，对于这样的情况，总统鲁哈尼大赞伊朗卫生部门的战疫措施行之有效。

伊朗总统表示，幸运的是伊朗国内处于疫情风险等级最高级别的红色区域已经清零，迎来抗疫胜利是可能的，但或许会有一点困难和需要时间。

鲁哈尼表示，很高兴伊朗国内已经没有任何红色区域，但是有必要继续改善国内的疫情情况，在政府与民众之间的紧密配合下的抗疫斗争也有必要继续下去，确信伊朗最终一定会取得胜利。

为了防控疫情，根据疫情风险等级的高低，伊朗将全国范围内的不同城市分为红色区域、黄色区域和白色区域。

过去2个月，为了控制住第三波疫情，伊朗政府采取了一系列的限制措施，包括限制交通出行、关闭非必要的商业活动以及在疫情最为严重的地区实行晚间宵禁。

截至本月25日，伊朗处于红色区域的城市数量已经从160个减少为0，每日新增死亡病例已经从11月下旬高峰期的日均超过400人下降到低于150人。

与此同时，伊朗国家疫情防控指挥部发言人、卫生部副部长莱希表示，伊当前的新增住院病例和死亡病例已分别降至5到6周前的四分之一和三分之一，民众遵守防疫规范的比例达到86%。

他说，英国的突变病毒一旦进入伊朗将给抗疫工作造成更大困难，必须严格管控陆海空边境。无论伊是否发现突变病毒，佩戴口罩、保持社交距离都是最重要的防疫措施。