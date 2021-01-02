王毅：中国坚定维护伊朗核问题全面协议

伊朗国家通讯社（IRNA）：据中国外交部官网消息，近日，中国国务委员兼外交部长王毅接受新华社和中央广播电视总台联合采访，谈及中国在推动解决国际热点问题中发挥的作用。

王毅表示，和平是人类的永恒期望。中国作为联合国安理会常任理事国和负责任大国，一直在积极探索具有中国特色的热点问题解决之道。我们践行共同、综合、合作、可持续的全球安全观，坚持通过对话协商解决地区争端，坚持恪守不干涉内政这一国际关系基本准则，坚持以客观理性态度主持公道，坚持努力寻找符合地区实际、兼顾各方利益的解决方案，全力守护世界的和平与安宁。

他说，过去一年来，我们坚定维护伊朗核问题全面协议，与国际社会共同抵制违背安理会决议的各种图谋，提出搭建海湾地区（波斯湾）多边对话新平台的建设性倡议。我们坚定支持巴勒斯坦正义事业，坚守“两国方案”的正确方向。

中国外长说，我们倡导按照分阶段、同步走思路，推进实现朝鲜半岛无核化和建立半岛和平机制两大目标。我们凝聚阿富汗国内和解及地区涉阿共识，支持促进阿人内部谈判。我们斡旋孟加拉和缅甸之间的纠纷，协助缅北局势保持总体稳定。

王毅强调，中国历史上曾饱经战乱，深知动荡之艰辛、和平之可贵。我们衷心希望热点问题不再成为热点，和平对话最终真正带来和平。我们也希望在各个热点问题上扮演关键角色的大国，能够放下一己私利，真正从地区国家和世界人民的切身利益与福祉出发，为解决纷争担负应有责任，发挥建设性作用。