美国专家：美方会在2021年重返伊朗核协议

伊朗国家通讯社（IRNA）：美国哈姆莱大学政治学系和法学系教授大卫∙舒尔茨（David Schultz）向卫星通讯社表示，拜登政府2021年的首批措施将是遏制新冠疫情，以及取消前任特朗普政府在一系列领域的法令。

他说：“国内的当务之急是控制瘟疫并通过财政刺激解决经济问题。然后，拜登还将发布约二十个法令，取消特朗普在移民、环境和能源领域颁布的法令。”

他认为，美国还可能在2021年重返《巴黎协定》以及伊朗核协议。

舒尔茨补充说：“他还将返回《巴黎协定》，并与伊朗恢复核协议谈判。最终，拜登将非常重视与友好国家恢复良好外交关系。”

2015年7月，伊朗与美国、英国、法国、俄罗斯、中国和德国达成伊核协议。根据协议，伊朗承诺限制其核计划，国际社会解除对伊制裁。然而，2018年5月，美国宣布单方面退出该协议并恢复对德黑兰的严厉制裁。

2015年12月12日，197个国家在巴黎召开的缔约方会议第二十一届会议上通过了《巴黎协定》。2017年6月1日，特朗普政府宣布美国退出《巴黎协定》。

舒尔茨还指出，特朗普政府选择的与中国经济对抗政策将在拜登领导下于2021年继续存在。

他说：“我认为美国与中国的相互关系不会出现重大变化，如今中国即使不被视为对手，至少也被视为经济领域的竞争者，特朗普发起的针对中国的经济民族主义政策也将会继续。”

美国民众认为，在拜登执政的情况下，中国在美国的影响力将会增强。据民调公司拉斯穆森报道（Rasmussen Reports）12月底进行的调查资料显示，有36％的人预计中国在美国的影响力将会增加，有19％的人认为中国的影响力会下降，另有31％的人认为会保持原来的水平。