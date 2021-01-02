伊朗驻华大使馆举办纪念伟大将军苏莱曼尼烈士暗杀周年活动

伊朗国家通讯社（IRNA）：伊朗驻华大使克沙瓦尔兹扎德表示，苏莱曼尼烈士不但在军事领域是一位非常厉害和著名的将领而在其他领域也表现十分专业。

克沙瓦尔兹扎德说，如果苏莱曼尼将军就一个复杂问题提出其分析，众人感觉这位将军的意见与众不同而是比较新鲜和战略性的看法。

他就美国暗杀伊朗将军的罪行表示，众所周知苏莱曼尼将军当时因为伊拉克官员的邀请对该国进行访问，因此美国通过这种胆小的恐怖行为严重地违反了国际法规。

2020年1月3日，伊拉克巴格达机场附近，伊朗伊斯兰革命卫队“圣城旅”指挥官卡西姆苏莱曼尼（Qasem Soleimani）将军在一场美国总统特朗普自身管的空袭中牺牲。

伊朗随后要求国际刑警组织逮捕涉嫌参与暗杀苏莱曼尼的36名美国官员，其中包括美国总统特朗普。

当时，伊朗伊斯兰共和国最高领袖阿亚图拉·赛义德·阿里·哈梅内伊（Ayatollah Seyyed Ali Khamenei）称，严厉的复仇等待着杀死苏莱曼尼的“罪犯”。

与此同时，伊朗外长扎里夫随后发表推特称，美国的“国际恐怖主义”行径是极其危险且愚蠢的升级局势的行为。

“美国针对卡西姆苏莱曼尼的暗杀是一起国际恐怖主义行为。苏莱曼尼是最能有效打击‘伊斯兰国’极端组织、沙姆解放组织、基地组织等的力量。这（暗杀）是极其危险且愚蠢的升级（局势）行为。”扎里夫进而强调，美国将为其“流氓冒险主义”的一切后果承担责任。