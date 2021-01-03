中国媒体关注伊朗驻华使馆1点20分发声——不会忘记，不会原谅

伊朗国家通讯社（IRNA）：中国媒体报道，自从进入2021年之后伊朗民众也自发的进行悼念活动，纪念苏莱曼尼逝世一周年。除此之外，伊朗驻华大使馆也在1月3日的凌晨1点20分这个特殊的日子发声，表示对于苏莱曼尼将军遇害这件事不会忘记，也不会原谅。

据了解，在苏莱曼尼遇害一周年的这个日子里，伊朗民众在苏莱曼尼将军墓地附近自发进行了悼念。而在当地时间的2021年1月2日，赶来悼念的伊朗民众更多，甚至将伊拉克首都巴格达机场周围的道路堵住，现场的民众不仅点燃了蜡烛，还高举苏莱曼尼的画像高喊口号，而口号的内容则是对美国的“威胁”，大概意思是只要美国在这个世界上还存在，伊朗就会对其进行不遗余力的报复。伊朗总统鲁哈尼在2020年年底也表示，对苏莱曼尼将军复仇的权力将会被一直保留。

1月3日这天，伊朗驻华大使馆名下的官方账号除了发布“我们永远不会忘记，永远不会原谅”之外，还发布了很有深意的三张图片，一张是苏莱曼尼的头像和两行字，以及苏莱曼尼死亡的时间。第二张则是伊朗首都德黑兰的地标建筑自由塔，塔上投射着苏莱曼尼的头像。而第三张则是伊朗自由塔投射伊朗国旗的样子以及塔下众多为苏莱曼尼悼念的民众。