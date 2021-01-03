媒体报道：苏莱马尼遭暗杀一周年伊朗民众要求对美报复

伊朗国家通讯社（IRNA）：2020年1月3日，伊朗伊斯兰革命卫队下属“圣城旅”指挥官苏莱马尼将军在伊拉克遭美军无人机袭击身亡。本月1日，伊朗伊斯兰革命卫队司令萨拉米强硬表态，称将继续采取行动为苏莱马尼复仇。针对美军的B-52轰炸机近期两次逼近伊朗领空，以及美军军舰穿越霍尔木兹海峡等挑衅行为，萨拉米2日也进行了直接回应，表示“无论敌人对伊朗采取什么行动，伊朗都将予以果断有力的反击”。

萨拉米当天在革命卫队海军司令的陪同下，前往波斯湾海域的阿布穆萨岛，对岛上的军事单位进行视察。

萨拉米表示，针对美国军方近日在伊朗周边地区的军事活动，伊朗已做好准备应对任何可能。

伊朗伊斯兰革命卫队司令 萨拉米：对敌人发动的任何行动，我们必将予以更猛烈的回击，伊朗以前就是这么做的。今天我们再次强调这一点，伊朗绝对不会让敌人为所欲为。

而美国军方2020年12月30日表示，两架远程战略轰炸机当天飞往中东地区，而据美国媒体报道，这是美军在一个月内第二次采取此类行动，据称是为了“阻止伊朗攻击美国与盟友在中东地区的目标”。此前，美国海军一艘核潜艇和两艘军舰已穿越霍尔木兹海峡。

对于当前美伊之间的紧张局势，许多伊朗民众表示，对美国的威胁已经习以为常。

伊朗民众 巴赫拉米：新闻上说，美国的军舰进了波斯湾，这是美国的一招棋，没什么新鲜的。自1979年伊朗伊斯兰革命以来，这招棋美国一直在用，还有各种威胁，但都是干打雷不下雨而已。

伊朗民众 阿萨迪：我估计美国攻击伊朗的可能性也就千分之一，伊朗在波斯湾和所有边境线上都有部队，美国不可能攻击伊朗，更别提打进伊朗，也许美国能逼近，但他们不可能打进来，这一点我百分之百肯定。

伊朗外长：以色列企图袭击美军嫁祸伊朗

伊朗外长扎里夫2日通过社交媒体表示，有来自伊拉克的情报显示，以色列正企图通过袭击美国驻伊拉克军事力量并嫁祸伊朗的方式，来引发美国与伊朗之间的战争。

扎里夫喊话美国总统特朗普“当心以色列设的这个‘陷阱’”。

伊朗民众：美国将付出沉重代价

连日来，很多伊朗民众自发前往苏莱马尼的墓地，纪念这位伊朗高级将领，同时誓言报复美国。

苏莱马尼的墓地位于伊朗克尔曼省，总台记者在那里看到，络绎不绝的伊朗民众自发前来悼念苏莱马尼，并对美国的暗杀行动表示强烈谴责。

伊朗民众 侯赛尼法尔：苏莱马尼将军一直坚定地与无恶不作的极端组织进行战斗，这给美国的地区政策蒙上阴影，美国为了除掉他，采取了最卑鄙的方式。

伊朗民众 马苏德：当听到苏莱马尼被暗杀时，我非常震惊和难过，美国是恐怖分子，他们将自食其果。

一些伊朗民众还表示，伊朗的复仇行动将会一直持续下去，目标是将美国的军事力量彻底驱离。

伊朗民众 侯赛尼法尔：美国势必要为此付出沉重代价，伊朗不仅仅是要打击美国的军事基地，而且报复将一直持续，直至将美国的军事存在驱逐出本地区。