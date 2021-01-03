扎里夫：IS 是从伊朗将军暗杀中唯一的受益者

伊朗国家通讯社（IRNA）：伊朗外交部长穆罕默德·贾瓦德·扎里夫(Mohammad Javad Zarif)3日在推特上说：“一年前的今天，极端恐恐怖分子的头号敌人，被恐怖分子之王懦弱的暗杀了。”

伊朗外长补充说：““我们地区正在为纪念苏莱曼尼烈士暗杀第一周年举行各种宏伟的仪式，这环境再次提醒我们，从暗杀他的唯一受益方是IS恐怖分子，而且自从那天以来该组织一直增加了其活动。”

2020年1月3日，伊拉克巴格达机场附近，伊朗伊斯兰革命卫队“圣城旅”指挥官卡西姆苏莱曼尼（Qasem Soleimani）将军在一场美国总统特朗普自身管的空袭中牺牲。

伊朗随后要求国际刑警组织逮捕涉嫌参与暗杀苏莱曼尼的36名美国官员，其中包括美国总统特朗普。

当时，伊朗伊斯兰共和国最高领袖阿亚图拉·赛义德·阿里·哈梅内伊（Ayatollah Seyyed Ali Khamenei）称，严厉的复仇等待着杀死苏莱曼尼的“罪犯”。

与此同时，伊朗外长扎里夫随后发表推特称，美国的“国际恐怖主义”行径是极其危险且愚蠢的升级局势的行为。

“美国针对卡西姆苏莱曼尼的暗杀是一起国际恐怖主义行为。苏莱曼尼是最能有效打击‘伊斯兰国’极端组织、沙姆解放组织、基地组织等的力量。这（暗杀）是极其危险且愚蠢的升级（局势）行为。”扎里夫进而强调，美国将为其“流氓冒险主义”的一切后果承担责任。