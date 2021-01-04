政府发言人：伊朗已经开始了丰度为20％的铀浓缩活动

伊朗国家通讯社（IRNA）：他表示，伊朗总统鲁哈尼几天前曾发布了相关行动命令以执行《反制裁战略法》，伊朗也就相关活动通知了国际原子能机构。就在数小时前福尔多核设施开始了注气工作，并将在几个小时后获得首批六氟化铀产物(UF6)。

根据伊朗最新颁布的《反制裁战略法》第一条，在该法生效后，伊朗原子能组织有义务出于和平目的开始生产丰度为20%的浓缩铀并在伊朗境内储存120千克，并且有义务出于和平目的立即生产丰度超过20%的浓缩铀。2日，伊朗已经就相关情况致信国际原子能机构。

伊朗原子能机构主席阿里·阿克巴尔·萨利希表示，伊朗已致函其维也纳代表处，将向国际原子能机构提交有关准备将浓缩铀丰度提高至20%的通知信。

萨利希说，伊朗原子能机构应遵守伊朗议会通过的法案，并需等待总统鲁哈尼下达有关措施的指令。

伊朗宪法监护委员会2020年12月2日批准了议会通过的一项法案，要求政府在两个月内在未发现对伊制裁“松动”的情况下，拒绝国际原子能机构在伊核查并进一步突破伊朗核问题全面协议的限制。伊朗外交部长扎里夫2020年12月21日在社交媒体上发文说，有关国家不能要求伊朗政府“违反议会法案”。

2015年7月，伊朗与美国、英国、法国、俄罗斯、中国和德国达成伊朗核问题全面协议。根据协议，伊朗承诺限制其核计划，国际社会解除对伊制裁。美国政府2018年5月单方面退出伊核协议，随后重启并新增一系列对伊制裁措施。伊朗2019年5月以来逐步中止履行协议部分条款，包括提高浓缩铀丰度至4.5%，这高于伊核协议规定的3.67%，但承诺所采取措施“可逆”。

根据国际原子能机构规定，民用级浓缩铀的丰度最高为20%。