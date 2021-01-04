新华社：伊朗高级将领遇袭一周年 中东多地举行反美游行

伊朗国家通讯社（IRNA）：据新华社报道，2020年1月3日，伊朗伊斯兰革命卫队下属“圣城旅”指挥官苏莱曼尼在伊拉克巴格达国际机场外遭美国无人机袭杀。这起事件加剧美国与伊朗的紧张关系，也使美国与伊拉克关系恶化。伊拉克各地随即爆发大规模示威，要求美军走人。伊拉克议会投票表决，要求外国军队撤离。

数以千计伊拉克人本月3日聚集在巴格达市中心的解放广场，纪念苏莱曼尼的周年忌日。他们在广场上竖起死者的肖像海报，挥舞伊拉克国旗和什叶派民兵旗帜。一些人举着要求美国撤军的标语，呼喊反美口号。

这场集会由伊拉克什叶派民兵团体“人民动员组织”牵头组织。该组织前“二把手”阿布·迈赫迪·穆汉迪斯和其他几名指挥官也在同一起空袭中身亡。

伊朗和伊拉克方面近来举办多项活动悼念苏莱曼尼和穆汉迪斯。不少伊拉克人2日晚在巴格达国际机场外点燃蜡烛以示悼念，现场依然可见袭击所留痕迹。

在美国驻伊拉克大使馆所在的“绿区”周边，安保措施明显升级。美国媒体报道，美军最近出动B-52型轰炸机在海湾上空飞行，还派遣一艘核潜艇穿越霍尔木兹海峡进入海湾，目的是威慑苏莱曼尼的支持者不要在他周年忌日这天“搞事情”。

伊朗伊斯兰革命卫队司令侯赛因·萨拉米2日视察了霍尔木兹海峡口的一座岛屿，并向美方喊话说，伊朗将坚决回应“任何敌人采取的行动”。

伊朗外交部长穆罕默德·贾瓦德·扎里夫2020年12月31日表示，伊朗不希望发生战争，但将保护伊朗人民，维护国家安全与重大利益。

扎里夫在社交媒体上发文说，美国政府不是努力抗击新冠疫情，而是花费大量美元派遣远程战略轰炸机和舰队到伊朗周边地区，有相关情报表明，美方存在“编造战争借口的阴谋”。